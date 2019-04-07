КПРФ выдвинула список для очередного поражения на выборах

После памятных выборов 1996 года, когда Зюганов сдал Ельцину практически выигранные выборы президента, я опубликовал в «Правде» статью с заголовком, обыгрывавшим название пьесы Шатрова о Ленине: «Так не победим!»

Написал о причинах поражения, подробно и эмоционально — молодой был... И вот прошло почти четверть века. И ничего не поменялось...

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КПРФ озвучила свой список на сентябрьские выборы в Московскую городскую думу.

В список вошли 4 действующих депутата Мосгордумы (Леонид Зюганов, Николай Зубрилин, Елена Шувалова и Николай Губенко), а также 3 депутата Госдумы 6 созыва (Владимир Родин, Александр Потапов и Константин Лазарев).

Кроме того, кандидатами стали:

Андрей Гребенник – глава муниципального образования Щукино,

Николай Степанов – глава муниципального округа Сокол,

Юрий Дашков – председатель Профсоюза работников общественного траснспорта,

Сергей Цукасов – муниципальный депутат района Останкино,

Николай Платошкин – дипломат, политолог и историк,

Дмитрий Аграновский – адвокат, депутат городского совета Электростали, телеведущий,

Павел Тарасов – муниципальный депутат района Лефортово,

Андрей Орел – блогер, общественный активист,

Евгений Балашов – заместитель губернатора Иркутской области,

Владислав Жуковский – экономист, биржевой эксперт, телеведущий,

Любовь Никитина – экономист, член общественно-консультативного совета при МГД,

Анастасия Удальцова – пресс-секретарь движения «Левый Фронт»,

Вадим Кумин – кандидат в мэры Москвы от КПРФ,

Екатерина Енгалычева – общественный активист.

Владислав Колмагоров – общественный активист, блогер, аналитик.

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А теперь вспомним, что говорилось год назад, после выборов мэра Москвы, где Вадим Кумин занял второе место.

"На итоговой пресс-конференции он (Кумин - прим.ред.) уже сказал, что еще ничего не закончилось, и "битва за Москву" продолжится в самом ближайшем будущем - собственно, уже продолжается. На будущий год выборы в Мосгордуму, и, выдвинув коалиционный список, левый блок с КПРФ (куда ж без нее) может рассчитывать даже на большинство в столичном парламенте".

Левые на втором месте в Москве. О пользе коалиций

Понятно, что имелось в виду под словами о "коалиционном списке" - о коммунистических и левых организациях, не входящих в КПРФ. Это ОКП, "Рот Фронт", РКРП, Левый фронт, РРП, Левый блок и другие очень и не очень известные организации, включая сюда и "Другую Россию" Лимонова, и анархистов. В сумме имеющих поддержку не меньше, чем КПРФ, если же говорить об активистах, то гораздо больше.

Именно в такой коалиции можно было бы говорить о серьезных намерениях взять большинство в столичном парламенте.

Но в реальности мы видим такой список КПРФ (и именно что только КПРФ), который, похоже, тщательно согласовали в столичной администрации, чтобы "чего не вышло".

Никакой коалиции, и даже вообще никаких переговоров о ее создании просто не велось - заявляю это как секретарь ЦК ОКП по общественным связям. Несмотря на то, что я старательно и даже немного нудно напоминал о намерении такую коалицию создать. То есть выполнить свои же обещания, данные в прошлом году избирателям.

Но в опубликованном списке мы видим только Анастасию Удальцову, которую как кандидата от Левого фронта можно воспринимать как "коалиционного" и бесспорно левого. Но ведь коалиции-то нет! А есть только Анастасия в окружении партийных и беспартийных граждан, не объединенных ничем, кроме желания пройти в Мосгордуму.

Зато ближе к выборам деятели от КПРФ прибегут с криком: "Поддержите нас, наших "народных" кандидатов!" А когда левые недоуменно пожмут в ответ плечами, начнутся обвинения в "поддержке режима", спойлерстве и тому подобном.

Но вот сегодняшнее видео, где Георгий Федоров откровенно и с видимой обидой говорит о том, что с КПРФ ему не удается договориться, и он идет на выборы от "Справедливой России" - надо понимать, без серьезных шансов, поскольку эта партия заметными успехами на выборах в столице пока не отметилась.

Прокатим ЕдРо на осенних выборах?

Естественно, призыв в названии ролика от Рой-ТВ "не прокатит" - если именно "Единая Россия" де-факто подбирала себе соперников от оппозиции, то шансов тут выиграть как в казино обыграть крупье.

Хотя именно Федоров, и именно в сотрудничестве с КПРФ много лет собирает и многолюдные митинги, и ведет реальную протестную работу - опять же рука об руку с КПРФ. Что, места не нашлось?

Так нет, хотя примерно половина списка КПРФ составлена вполне адекватно, другая его половина состоит из каких-то очень странных людей, шансов у которых избраться вообще куда-нибудь нет никаких. Если даже мне не известны их фамилии, то что говорить об избирателях?

Но давайте немного об относительно известных.

Что, например, такое "профсоюзный деятель Дашков"?

Вот что пишет Евгений Куликов, глава "Союза профсоюзов России": "МПРОТ является членской организацией Союза профсоюзов России. Чему свидетельствуют решения органа управления МПРОТ о вступлении в СПР и решение съезда СПР (от 29-30 сентября 2015 года) о приёме МПРОТ в состав СПР. И было это ещё задолго до того, как гражданин Дашков Юрий вступил в ряды членов профсоюза. Дашков Юрий был избран (назначен) председателем МПРОТ гораздо позже (протокол от 19.08.2016). Решение о выходе МПРОТ из СПР не принималось. Но к большому сожалению, по ряду причин, (таких как отсутствие элементарных знаний и навыков работы в демократических общественных организациях, нежелание подчиняться нормам Устава и т.д.) Дашков Юрий не смог полноценно интегрироваться в свободное профсоюзное движение. Кроме того, как оказалось, для него работа в профсоюзе была неким трамплином для достижения своих карьерных целей. В связи с чем он был отвергнут профсоюзным сообществом".

Может быть, Куликов тоже не вполне объективен, но Дашков в списке явно "для галочки" - КПРФ особо не зарекомендовала себя в профсоюзном и рабочем движении, и хоть так "отметиться", мол, мы тоже чего-то там...

А кто такой Николай Платошкин, какую общественную организацию он представляет? Он вообще имеет отношение к оппозиции?

Пустые идеи оппозиционера

Но, кстати, как раз у Платошкина есть неплохие шансы избраться, все-таки "лицо из телевизора", но что толку от такого избрания как левому коммунистическому движению, так и самой КПРФ? Он бы прекрасно смотрелся в списке любой партии, и в "Единой России" особенно.

Но главное, конечно, полный отказ от какой-либо коалиции с "незюгановской" коммунистической и левой оппозицией. Получается, как 11 лет назад КПРФ вычистила из своих рядов половину, кстати, включая сюда и тогдашнюю фракцию КПРФ в Мосгордуме целиком, так и продолжает стоять на своих "победных" позициях, из года в год только ухудшая результаты и лежа на дороге у других - не обойти, не перепрыгнуть...

В общем, конечно, сговор с властями просматривается отчетливо. Мы знаем свое место, а вы нас тут подкармливаете.

Обидно. Очередной раз.