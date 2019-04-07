Рвение Зюганова и не только

Начнём с приятных новостей. Очевидно В.Матвиенко отправится на пенсию при зарплате около двух миллионов рублей. И пенсия в пределах 420 тысяч. Неужели в правительстве или в пенсионном фонде есть секретный закон о пенсиях? Всё это в рамках закона или закон, что дышло?... Например, телеведущая И.Зейналова располагает зарплатой в 2 миллиона. А почему ни десять? Не бедствует и В.Соловьёв. Их работа требует серьёзных знаний. Однако Брежнев не имел такой зарплаты. Так в чём же дело? Думать долго не пришлось. Им платят не за новости, а за пиар власти, а это требует некоторой настойчивости, определённых знаний, быстро мыслить и не допускать ни одного прокола. Почему А.Норкин не выдержал? Слишком большая ответственность, чтобы не ляпнуться в грязь лицом. Да и нервишки подвели. Боец из него не важный. За такую зарплату по сравнению с рабочими, что не более 25 тысяч рублей, можно и постараться. А потом кто долго ведёт такие передачи они уже не воспринимают жизнь нищего народа. Не плохо устроился и Д. Киселёв. Его никто не перебивает, говорит то что нравится чиновникам и ты на высоте. В. Соловьёва, О.Скабееву, Е.Повова, А.Норкина, А. Кузичева и некоторых других часто ругают и на радио, и в интернете. Они привыкли с них как с гуся вода. Такова политика. Сейчас совесть, честь, порядочность об этих качествах человека даже не вспоминаю. Такими понятиями пользуются только нищие да и то не все. Смотрите какая политика в стране? Выбился человек из нищеты и стразу забыл о порядочности. Правда случаются ещё исключения. Однако с годами таких людей стаёт всё меньше и меньше. Главное бабло. И чем больше тем быстрее.

Заговорил народ о том, что рабочий человек, пенсионер не может купить обувь для семьи, хотя бы раз в год. И сразу появляются отклики сенаторов, депутатов. Олигархи на это не реагируют они живут совершенно в другой стране. Сенатор В.Рязанский пишет: "Обувь не входит в потребительскую корзину. Нормировать потребности в таком товаре нельзя. Каждый ориентируется на свои показатели. Нужно руководствоваться здравым смыслом". А в чём же заключается здравый смысл Рязанского? Ходить босиком? Но это не Африка и вы показали бы пример. 5 - ого апреля посмотрел на снимок Рязанского. Шикарный костюм, рубашка видно ещё не была в стирке. Прикид не одну тысячу долларов, а простой человек, который создаёт этому самому депутату не заслуженное богатство не может купить обувь. И оказывается обувь не входит в потребительскую корзину. Чиновники и депутаты совсем обнаглели и главное не стесняются издеваться над народом. Когда же народ проснётся и отправит таких депутатов на постоянное место жительства.

Власть вообще живёт отдельно от народа. Даже рабочие куртки в которых президент ездит на родину Шойгу половить рыбу шьют специально для президента. Из этих затрат и складывается 41 миллион рублей на содержание сильного президента. В чём его сила? Только в том, что он может на себя тратить средств не считаясь с бюджетом. Может "Военторг" шьёт по спецзаказу и трусы президенту? Чиновники настолько распоясались, что, например, в Алапаевском районе Свердловской области депутату Д.Ионову пригрозили арестом если он встретится с избирателями.

В 2012 году Рязанский организовывает Партию пенсионеров России. Зачем ему это нужно? Миллионер организовывает партию нищих. Ниша то занята, многие подумали, что от коллектива стариков будет польза. В 2016 году инициировал ограничение права пожилых на медицинскую помощь. В 2017 году предложил запретить выезд самозанятых граждан. В 2018 году перед выборами дезинформировал народ о том, что президент не будет повышать пенсионный возраст. После выборов высказался, что Совфед поддержал пенсионную реформу. Вот такие у нас сенаторы. Хоть каждому напоминай, что у этих "господ" ни чести, ни совести осталось одно желание понравится власти итак понравится, чтобы его заметили. Одним словом шестёрки.

Сенатор ведь знает, что угодил президенту, который и сам выразил недоумение по поводу обуви.

Что ни день чиновники, как и депутаты показывают своё лицо во всей красе. Зачем так нагло стараться? Например, Голикова выступая в думе предложила снять пенсионеров с гособеспечения. Они что совсем потеряли разум или хотят понравиться президенту. Он же и так ими доволен, никого не снимает тасует колоду, однако тузов больше четырёх не бывает. И среди них бывают в проигрыше. Чиновники точно сума посходили. Песков не видит бедности россиян. А откуда он увидит, разве что из Швейцарии, но это ж далеко.

У Зюганова мозги заплыли жиром и ничего не хочет видеть и понимать. Володин предложил изменить Конституцию и Зюганов поддержал. Геннадий Андреевич, вы сперва добейтесь выполнения раздела 1 Конституции. Под шумок участия в формировании правительства дума уберёт социальную направленность государства. Медицина, которой практически нет, будет платной, как и образование, государственные пенсии отменят, о чём в Самаре говорил В.Володин. Мы же это пропустили мимо ушей, что и позволит президенту исполнить задуманное.

Президент нарушает не только первый раздел, но и последующие. А ведь эти статьи самые важные для народа. "Все равны перед законом". Кто соблюдает эту статью? За систематическое нарушение этой статьи гарант Конституции должен быть отправлен в отставку, а возможно и судим. Геннадий Андреевич, вы что совсем Конституцию не читаете? Или вы переметнулись в стан врагов и только на словах якобы поддерживаете социально - экономические права трудящихся. Но нельзя же превращаться в тряпку половую. Президент вас всё равно никогда не поддержит. Он вообще равнодушен к вам. Он вас понял, вы для него не опасны. С народом у вас нет никакой связи, больше от вас президенту ничего не надо.

"Каждому гарантируется свобода мысли и слова". И кто пользуется этой свободой? Рязанские, Песковы, Соловьёвы, Кузичевы, Скабеевы ну и так далее. А сколько уже арестовано за свободу? В России пока нет погромов, народ выходит на мирные митинги, а их поджидает Золотов с неограниченными правам. А кто у нас избирается в думу и законодательные собрания? На днях уважаемый человек, писатель доложил народу: чтобы избираться надо минимум иметь миллион долларов. И вот по этому поводу записано в Конституции: "Граждане РФ имею право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей". В Союзе действительно были такие права, а что сейчас? Геннадий Андреевич, вы такие изменения хотите внести в Новую Конституцию? Это власть сделает и без вас.

Смолин Михаил пишет: "Оппозиционные мечтания носят крайне немонументальный вид. Они сварганены, как и всё, что делает наша оппозиция криворуко и самодельно". Умных придурков в стране хоть отбавляй. Но как народ может провести массовое захоронение Путина? Над этим творением народ может упражняться неделями? Загребут и концов не найдёшь. Однако народ понял о чём речь. И это главное. Вот только Зюгановские коммунисты на это не реагируют. При этом начинает просачиваться в СМИ, что наш Геннадий Андреевич не далеко ушёл от наших собственников. Имеет несколько квартир в разных регионах и даже в Катаре якобы виллу. А почему нет? Все имеют, а он что рыжий, хотя рыжие имею больше чем не рыжие.

Житель Новокузнецка и активист Лев Гаммер повесил на балконе плакат "Путин - вор". Целый день провисел. Была и милиция и чиновники администрации, однако сняли под покровом темноты. Толи народ побоялись, толи сами чиновники согласны. Жаль что пока таких мало. Да и оппозиция в России кончилась.

Когда же на арену выйдет "Объединённая коммунистическая партия?" Скорей бы.