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Московский листок

Рвение Зюганова и не только

Опубликовано 07.04.2019 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Рвение Зюганова и не только

Начнём   с  приятных новостей. Очевидно В.Матвиенко отправится на пенсию при зарплате около двух  миллионов    рублей. И пенсия в пределах 420 тысяч. Неужели в правительстве  или в пенсионном фонде есть секретный закон о пенсиях? Всё это в рамках закона или закон, что дышло?... Например, телеведущая И.Зейналова располагает зарплатой в 2  миллиона. А почему ни десять? Не бедствует и В.Соловьёв. Их работа требует   серьёзных знаний. Однако Брежнев не имел такой зарплаты. Так в чём же дело? Думать долго не пришлось. Им платят не за новости, а за пиар власти, а это требует некоторой настойчивости, определённых знаний, быстро мыслить и не допускать ни одного прокола. Почему А.Норкин не выдержал?  Слишком большая ответственность, чтобы не ляпнуться в грязь лицом.  Да и нервишки подвели. Боец из него не важный. За такую зарплату по сравнению с рабочими, что не более 25 тысяч рублей, можно и постараться. А потом кто долго ведёт такие передачи они уже не воспринимают жизнь нищего народа. Не плохо устроился  и  Д. Киселёв.    Его никто не перебивает, говорит то что нравится  чиновникам и ты на высоте.  В. Соловьёва,   О.Скабееву, Е.Повова, А.Норкина, А. Кузичева и некоторых других часто ругают и на радио,  и в интернете. Они привыкли с них как с гуся вода. Такова политика. Сейчас совесть, честь, порядочность об этих качествах человека даже не вспоминаю.  Такими понятиями пользуются только нищие да и то не все.   Смотрите какая политика в стране?  Выбился человек из нищеты и  стразу забыл о порядочности. Правда случаются ещё исключения.  Однако с годами таких людей  стаёт всё меньше и меньше. Главное бабло. И чем больше тем быстрее.

Заговорил народ о том, что рабочий человек, пенсионер не может купить  обувь для  семьи, хотя бы раз в год. И сразу появляются отклики сенаторов, депутатов. Олигархи на это не реагируют  они  живут совершенно в другой стране.  Сенатор В.Рязанский пишет: "Обувь не входит в потребительскую корзину. Нормировать потребности в таком товаре нельзя. Каждый ориентируется на свои показатели.  Нужно  руководствоваться здравым смыслом". А в чём же заключается здравый смысл Рязанского? Ходить босиком? Но это не Африка и вы показали бы пример. 5   - ого апреля посмотрел на снимок Рязанского.  Шикарный костюм, рубашка видно ещё не была в стирке.  Прикид не одну тысячу долларов, а простой человек, который создаёт этому самому депутату не заслуженное богатство не может купить обувь. И оказывается обувь не входит в потребительскую корзину.  Чиновники и депутаты совсем обнаглели и главное не стесняются издеваться над народом. Когда же народ проснётся  и отправит  таких депутатов на постоянное место жительства.  

Власть вообще живёт отдельно от  народа. Даже рабочие куртки в которых президент ездит на родину Шойгу   половить   рыбу шьют специально  для президента. Из этих затрат и складывается 41 миллион рублей на содержание сильного президента. В чём его сила? Только в том, что он может на себя тратить  средств не считаясь с бюджетом. Может "Военторг" шьёт по спецзаказу и трусы президенту?  Чиновники  настолько распоясались, что,  например, в Алапаевском   районе Свердловской области  депутату Д.Ионову пригрозили арестом  если он встретится с избирателями.

В 2012 году Рязанский организовывает Партию пенсионеров России. Зачем ему это нужно? Миллионер организовывает партию нищих. Ниша   то занята, многие подумали, что от коллектива стариков будет польза. В 2016 году инициировал ограничение  права пожилых на медицинскую помощь. В 2017 году  предложил запретить выезд самозанятых граждан.  В 2018 году перед выборами дезинформировал народ о том, что президент не будет повышать пенсионный возраст. После выборов высказался, что Совфед поддержал пенсионную реформу.  Вот такие у нас сенаторы. Хоть каждому напоминай, что у этих "господ" ни чести, ни совести осталось одно желание понравится власти итак понравится, чтобы его заметили. Одним словом шестёрки.

Сенатор ведь  знает,   что  угодил президенту, который и сам выразил недоумение по поводу обуви.

Что ни день чиновники, как и депутаты показывают своё лицо во всей красе. Зачем так нагло стараться? Например, Голикова выступая в думе  предложила снять пенсионеров  с  гособеспечения.  Они что совсем потеряли разум или  хотят  понравиться президенту. Он  же и так ими доволен, никого не снимает тасует колоду, однако   тузов больше четырёх не бывает. И среди  них бывают в проигрыше. Чиновники точно сума  посходили.  Песков не видит бедности россиян. А откуда он увидит, разве что из Швейцарии, но это ж далеко.

 У  Зюганова мозги заплыли жиром и ничего не хочет видеть и понимать. Володин  предложил изменить Конституцию и Зюганов поддержал. Геннадий Андреевич, вы сперва добейтесь выполнения раздела 1 Конституции. Под шумок участия  в формировании правительства дума уберёт социальную направленность государства. Медицина, которой практически нет, будет платной, как и образование, государственные пенсии отменят, о чём в Самаре говорил В.Володин. Мы же это пропустили мимо ушей, что и позволит президенту исполнить задуманное.

Президент нарушает не только первый раздел, но и последующие. А ведь эти статьи самые важные для народа. "Все равны  перед законом". Кто соблюдает эту статью? За   систематическое нарушение этой статьи гарант Конституции должен быть  отправлен в отставку, а возможно и судим. Геннадий Андреевич, вы что совсем Конституцию не читаете? Или вы переметнулись в стан врагов  и только на словах   якобы поддерживаете социально - экономические права трудящихся. Но нельзя же превращаться в тряпку половую. Президент вас всё равно никогда не поддержит. Он вообще равнодушен к вам. Он вас понял, вы для него не опасны. С народом у вас нет никакой связи, больше от вас президенту ничего не надо.

"Каждому гарантируется свобода мысли и слова". И кто пользуется  этой свободой? Рязанские, Песковы, Соловьёвы, Кузичевы, Скабеевы ну и так далее. А сколько уже арестовано за свободу? В России пока нет погромов, народ выходит на мирные митинги, а их поджидает Золотов с неограниченными правам. А кто у нас избирается в  думу  и  законодательные собрания? На днях уважаемый человек, писатель  доложил народу:  чтобы избираться надо минимум иметь миллион долларов. И вот по этому поводу записано в Конституции:   "Граждане  РФ имею право участвовать в управлении делами государства как непосредственно,  так и через своих представителей". В Союзе действительно были такие права, а что сейчас? Геннадий Андреевич, вы   такие изменения хотите внести в Новую Конституцию? Это власть сделает и без вас.

Смолин Михаил пишет: "Оппозиционные мечтания носят крайне немонументальный  вид. Они сварганены, как и всё, что делает наша оппозиция криворуко и самодельно". Умных придурков  в стране хоть отбавляй. Но как народ может   провести массовое захоронение Путина? Над этим творением  народ может упражняться неделями? Загребут и  концов не найдёшь.  Однако народ понял о чём речь. И это главное. Вот только Зюгановские коммунисты  на это не реагируют. При этом начинает просачиваться в СМИ, что  наш Геннадий Андреевич не далеко ушёл от наших собственников.  Имеет несколько квартир  в  разных регионах и даже в  Катаре якобы виллу. А почему нет? Все имеют, а  он что рыжий, хотя рыжие имею больше чем  не рыжие.

Житель Новокузнецка и активист Лев Гаммер повесил на балконе плакат "Путин - вор". Целый день провисел. Была и милиция и чиновники  администрации,  однако сняли под покровом темноты. Толи народ побоялись, толи сами чиновники согласны. Жаль что пока таких мало. Да и оппозиция в России кончилась.

Когда же на арену выйдет "Объединённая коммунистическая партия?" Скорей бы.



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