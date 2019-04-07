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Московский листок

В Ленинграде появилoсь Пеpвoе Парголово

Опубликовано 07.04.2019 в разделе комментариев 0

ленинград
В Ленинграде появилoсь Пеpвoе Парголово

Два исторических района на севере Петербурга получат новые названия. Соответствующее постановление топонимической комиссии было опубликован на сайте Смольного. Так, новые названия присвоят двум участкам Выборгского района. Название "1-е Парголово" получил участок между Суздальским проспектом, улицей Хошимина и Композиторов, Петровской улицей, Суздальским шоссе и Нижним Большим Суздальским озером. 

Помимо этого, в Петербурге появится район "Парнас", включающий территории от улицы Шишкина, проспекта Энгельса до улицы Валерия Гаврилина в поселке Парголово. Данная территория вошла в состав Петербурга в 1990-х годах, а в 2006 году там открыли станцию метро «Парнас», которая сейчас является конечной на «синей» ветке метро.

Ранее сообщалось, что МО "Черная речка" с начала 2020 года будет носить название "Ланское". Соответствующий законопроект уже утвердили депутаты Заксобрания.



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