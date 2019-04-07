Старомодным брассом

В последние дни у меня получаются все больше эпитафии: Данелия умер, ЦДХ закрыли. Сейчас будет еще одна — как бы отложенная.

С 1 июля закрывается бассейн в спорткомплексе «Олимпийский» (сам комплекс закрыт с 1 января). Слышала, что на два года. А потом уже, что на три. И что реконструкция будет стоить почти полмиллиарда долларов — ясное дело, потом вырастет в разы, мы это проходили.

Который год звучит в моей голове фраза бессмертного Ресина: «Мы вам сделаем точно так же, но лучше». Наделали: холодно-никакую гостиницу «Москва» (sоrry, "Four Seasons Hotel Moscow"), «Царицыно» (Екатерина II, как известно, увидев недостроенный дворец, жить там в будущем категорически отказалась — ну и фиг с ней, все равно достроили), «Военторг» (вообще оказался не нужен), «Детский мир» (после увиденной как-то в метро рекламы «Своди ребенка на Лубянку» я даже близко подходить боюсь). Это так, навскидку.

Да не надо нам лучше — не портьте наше!!!

Нынешние хозяева города славное дело продолжили и развили. Про погост в Зарядье не писал только ленивый. Аквариумный вид стадиона «Динамо», мягко говоря, озадачивает. И так далее. Теперь вот «Олимпийский»...

Тут нужно отступление. Я плаваю последние 48 лет. Последние четверть века - в «Олимпийском», хотя временами изменяла ему с фитнес-центрами и всякими другими бассейнами. И вот что я вам скажу: лучшего места для плавания в Москве нет. Если вы, конечно, хотите плавать, а не красиво лежать возле двадцатиметровой ванны с горячей водой на пластмассовом лежаке под искусственной пальмой, после посещения хамама, в итальянском купальнике с одной лямочкой (это модно), с умелым макияжем и прической. Благоухая дорогим парфюмом. И да, обязательно со смартфоном.

Блииин. Я плавать хочу! В «Олимпийском»! Там удобно, продуманно, чисто, недорого, в буфете — пирожки с капустой, а не белковые коктейли по 500 рублей. Мало места? Да постройте вы еще 20 бассейнов на эти миллиарды, а этот, Бога ради, не превращайте в дорогущий центр с ресторанами, кинотеатрами, спа, фитнесом этим задолбавшим («Хорошего занятия!» «У нас понизилась цена на месяц — всего 8.700!») Для другого строили этот бассейн!

Недавно плыву я по своей любимой третьей дорожке и наблюдаю, как очень немолодой и очень спортивный дядька привязал себя чем-то вроде эспандера к бортику, отплывает от него, насколько хватает сил, и отъезжает обратно. Классная тренировка. В какой-то момент он тоже на меня посмотрел и говорит: «Скользишь правильно. Хороший старомодный брасс». В общем, выяснилось, что это знаменитый наш пловец и тренер Михаил Фарафонов, который свои олимпийские медали завоевывал аж в 1960-ые. И такая гордость меня обуяла!

Хочу старомодным брассом...