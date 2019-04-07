Меценату Кумарину предъявлено обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

Предпринимателю Владимиру Барсукову (Кумарину), ранее осужденному за создание тамбовского организованного преступного сообщества (ОПС) и покушение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, предъявлено обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, сообщил его адвокат Константин Кузьминых.

«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом»,— сказал господин Кузьминых ТАСС. По какой статье предъявлено обвинение, он не уточнил.

Напомним, депутат Госдумы РФ и сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова в ноябре 1998 года погибла у подъезда своего дома в Санкт-Петербурге от двух огнестрельных ранений. Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, приговоренный в 2015 году к 17 годам колонии строгого режима за соучастие в организации этого убийства, заключил досудебное соглашение с прокуратурой и назвал организатором преступления Владимира Барсукова. Сам бизнесмен причастность к убийству отрицал.

В 2016 году Петербургский городской суд приговорил Барсукова к 23 годам тюрьмы и 1 млн руб. штрафа за рейдерские захваты, вымогательство и организацию покушения на Сергея Васильева. В марте 2019 году он был также осужден за создание ОПС. По совокупности обвинений Барсуков проведет в колонии строгого режима 24 года.

В 2015-м экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко был приговорен к 17 годам колонии строгого режима по делу об организации убийства известного политика Галины Старовойтовой. Решение об этом вынес в пятницу, 28 августа, Октябрьской районный суд Санкт-Петербурга, передает ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил Глущенко за убийство (Старовойтовой) к 13 годам лишения свободы, по совокупности с прошлым наказанием суд назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей", - зачитал приговор судья.

Дело об убийстве Галины Старовойтовой

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была расстреляна 20 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова вместе с помощником Русланом Линьковым. Старовойтова скончалась на месте, а Линькову удалось выжить.

В июне 2005 года городской суд Петербурга вынес приговор в отношении восьми предполагаемых исполнителей преступления. К реальным срокам лишения свободы от 11 до 23,5 лет приговорены трое, в их числе - организатор и исполнитель преступления. Прапорщик ГРУ Юрий Колчин получил 20 лет колонии, а непосредственный исполнитель убийства Виталий Акишин - 23,5 года лишения свободы.

После этого расследование было приостановлено. В 2011 году Колчин, находясь в колонии строгого режима, назвал Глущенко заказчиком этого убийства. Однако следствие тогда не нашло других доказательств причастности Глущенко к этому преступлению.

Михаил Глущенко был приговорен 1 марта 2012 года к восьми годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве в особо крупных размерах у братьев Вячеслава и Сергея Шевченко. Ему также инкриминировалась организация убийства Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы на Кипре.

Осенью 2012 года управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщило о возобновлении расследования уголовного дела об убийстве Старовойтовой для производства дополнительных следственных действий, в 2013 году Глущенко предъявили обвинение по ст. 30 и ст. 277 УК РФ ("Пособничество посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля").

24 апреля 2014 года Глущенко сознался в убийстве Старовойтовой, дал подробные показания об организации и подготовке этого преступления. Он также назвал и второго соучастника убийства - Владимира Барсукова (Кумарина), который ранее был оправдан судом присяжных.

Новость по теме:

Заказчика убийства Старовойтовой приговорили по максимуму

Бывший думак-жириновец сознался в организации убийства Старовойтовой

Доктор Жириновский заказал Старовойтову за то, что та требовала аннулировать его диссертацию?