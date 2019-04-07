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Московский листок

Зону отчуждения Чернобыльской АЭС открыли

Опубликовано 07.04.2019 в разделе комментариев 1

Зону отчуждения Чернобыльской АЭС открыли

Белоруссия открыла зону отчуждения, которую установили после аварии на Чернобыльской АЭС, для туристов. Об этом рассказал белорусский телеканал ОНТ. 

"Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас", - рассказал заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин. Он заверил, что доза радиации которую может получить турист, пребывая в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения, будет меньше полученной от перелёта. 

Экскурсия расскажет о жизни зоны, научной работе в заповеднике, покажет дикую природу. Такие экскурсии на Украине проводят уже много лет, туроператоры отмечают, что поток туристов стабилен, особенно часто приезжают иностранцы. Но, если украинцы могут показать ЧАЭС, Припять и Чернобыль, могильники техники, то места в белорусской зоне отчуждения по-настоящему дикие. Люди здесь давно не живут, природа здесь уникальна, особенна своим ландшафтом, заброшенными деревнями, где поселились лесные звери.

Напомним, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что объединение Белоруссии и России невозможно. Он отметил, что это понимают не только в Минске, но видимо и в Москве. Об этом он сказал в пятницу, комментируя публикации СМИ о возможности продления президентского срока президента РФ Владимира Путина за счет объединения Белоруссии и России.

"На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ, - сказал министр, слова которого приводит агентство Tut.by.- Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, поэтому для нас не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации, и, я думаю, у наших российских друзей понимание такое же".

Новость по теме:

Ни о каком объединении Белоруссии и России при власти силовигархии не может идти речи 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
дырбывлдыр написал 07.04.2019 16:42
нажы жыды сказали
---------
народ наш тухнет от сами знаитя чиго
---------
а улюсски удод тож чухнет
---------
ать мудведива,
--------
падва, запретиль ГОСТ
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