Зеленский хочет вступить в НАТО, ЕС

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина», цитаты приводит ТАСС.
Ну да, а в НАТО и особенно в ЕС ждут не дождутся, когда Украина вступит?
Вообще избирательная кампания на Украине вступила в комедийную фазу, и с этим на ближайшее время придется смириться.
Вот зачем, скажем, Украине вступать в НАТО? Ведь по словам тамошних официальных лиц Украина располагает сегодня самой сильной армией в Европе, которая уже 5 лет успешно противостоит российской агрессии, прикрывая весь Европейский континент. Так зачем вступать? Чтобы платить взносы в НАТО за право спасать Европу? По крайней мере до последнего времени спасали бесплатно...
Опять же, если бы путь в НАТО был открыт, то Порошенко не побежал, а поскакал бы вприпрыжку... Или в НАТО ждут именно Зеленского?
Что до ЕС, то Украина после отмены виз движется туда очень активно. Правда, пока не вся, граждане движутся самостоятельно, в персональном качестве.
Однако Европу должно волновать - когда вся Украина до единого украинца сдвинется уже в Европу окончательно, кто станет защищать это пространство от российской агрессии?
Вот Эстонию и Латвию, которые соединились с Еваропой намного раньше, в силу чего население их уменьшилось на треть, нашли выход - надо, чтобы их страны защищали американцы!
Так может, и Украину пусть Америка защищает, пока украинцы моют сортиры в ЕС?
Хорошая идея, богатая.
А.Б.
!!!IQ!TOGEJATOTBOG!!!&&& написал 08.04.2019 00:44
Таки у РФ есть много тысч километров границ со странами, таки населенными, мягко говоря... - то таки да! Таки надо свозить мусор на эти границы, вываливать как можно ближе к самой границе и большими бульдозЁрами выталкивать за пеРделы страны - то таки да! Тогда один мусор можно будет таки компенсировать другим мусором с последующей мусорной таки аннигиляцией - то таки да!