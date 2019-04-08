Зеленский хочет вступить в НАТО, ЕС

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина», цитаты приводит ТАСС.

Ну да, а в НАТО и особенно в ЕС ждут не дождутся, когда Украина вступит?

Вообще избирательная кампания на Украине вступила в комедийную фазу, и с этим на ближайшее время придется смириться.

Вот зачем, скажем, Украине вступать в НАТО? Ведь по словам тамошних официальных лиц Украина располагает сегодня самой сильной армией в Европе, которая уже 5 лет успешно противостоит российской агрессии, прикрывая весь Европейский континент. Так зачем вступать? Чтобы платить взносы в НАТО за право спасать Европу? По крайней мере до последнего времени спасали бесплатно...

Опять же, если бы путь в НАТО был открыт, то Порошенко не побежал, а поскакал бы вприпрыжку... Или в НАТО ждут именно Зеленского?

Что до ЕС, то Украина после отмены виз движется туда очень активно. Правда, пока не вся, граждане движутся самостоятельно, в персональном качестве.

Однако Европу должно волновать - когда вся Украина до единого украинца сдвинется уже в Европу окончательно, кто станет защищать это пространство от российской агрессии?

Вот Эстонию и Латвию, которые соединились с Еваропой намного раньше, в силу чего население их уменьшилось на треть, нашли выход - надо, чтобы их страны защищали американцы!

Так может, и Украину пусть Америка защищает, пока украинцы моют сортиры в ЕС?

Хорошая идея, богатая.

А.Б.