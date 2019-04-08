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Московский листок

Зеленский хочет вступить в НАТО, ЕС

Опубликовано 08.04.2019 в разделе комментариев 1

украина война выборы киев
Зеленский хочет вступить в НАТО, ЕС

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина», цитаты приводит ТАСС.

Ну да, а в НАТО и особенно в ЕС ждут не дождутся, когда Украина вступит?

Вообще избирательная кампания на Украине вступила в комедийную фазу, и с этим на ближайшее время придется смириться. 

Вот зачем, скажем, Украине вступать в НАТО? Ведь по словам тамошних официальных лиц Украина располагает сегодня самой сильной армией в Европе, которая уже 5 лет успешно противостоит российской агрессии, прикрывая весь Европейский континент. Так зачем вступать? Чтобы платить взносы в НАТО за право спасать Европу? По крайней мере до последнего времени спасали бесплатно...

Опять же, если бы путь в НАТО был открыт, то Порошенко не побежал, а поскакал бы вприпрыжку... Или в НАТО ждут именно Зеленского?

Что до ЕС, то Украина после отмены виз движется туда очень активно. Правда, пока не вся, граждане движутся самостоятельно, в персональном качестве. 

Однако Европу должно волновать - когда вся Украина до единого украинца сдвинется уже в Европу окончательно, кто станет защищать это пространство от российской агрессии?

Вот Эстонию и Латвию, которые соединились с Еваропой намного раньше, в силу чего население их уменьшилось на треть, нашли выход - надо, чтобы их страны защищали американцы!

Так может, и Украину пусть Америка защищает, пока украинцы моют сортиры в ЕС?

Хорошая идея, богатая.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Половина греков - фаши! Половина - вроде наши... Кто там тот, а кто - не тот - Лихорадка разберет!
!!!IQ!TOGEJATOTBOG!!!&&& написал 08.04.2019 00:44
"Вот Эстонию и Латвию, которые соединились с Еваропой намного раньше, в силу чего население их уменьшилось на треть, нашли выход - надо, чтобы их страны защищали американцы!"-То таки ,если посмотреть,эти кина, можно таки подумать, что в РФ - таки одни идиотики проживают! Но это - далеко не так! То есть таки светлые, изобретательные, нестандартно мыслящие головы! Мы, Высшие Существа, таки придумали, как с мусором разбираться с пользой для страны и народа!
Таки у РФ есть много тысч километров границ со странами, таки населенными, мягко говоря... - то таки да! Таки надо свозить мусор на эти границы, вываливать как можно ближе к самой границе и большими бульдозЁрами выталкивать за пеРделы страны - то таки да! Тогда один мусор можно будет таки компенсировать другим мусором с последующей мусорной таки аннигиляцией - то таки да!
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