Архангельск не захотел быть шелупонью

Итак, Архангельск вышел на митинг против власти, которая не просто презирает и не уважает граждан, а еще и не скрывает этого. Даже демонстрирует это публично.

Вот пишет Юрий Загребной, журналист, политолог, в прошлом столичный депутат.

Слово - не воробей... Сегодня в Архангельске... Из ТГ каналов: "Очень образно губернатор Архангельской области Орлов общается со своими избирателями:

Я знаю, что я делаю, и я знаю, что я прав! Я двадцать с лишним лет прожил здесь, у меня здесь дети родились, а всякая шелупонь, которая есть никто и звать никак, пытается меня назвать непонятно кем." ---- Губернатор Архангельской области Орлов требует от МВД зачистить площадь от митингующих. Усиление идет на всех центральных улицах Архангельска. В город прибыл ОМОН из Вологды. Митингующие объявили о начале бессрочной акции. Говорят, будут с палатками дежурить на центральной площади Ленина.---В несанкционированном митинге в Архангельске участвовало до 10 тысяч человек. --- Говорит МоскваApr 7, 2019 2:16:22 PM 39K

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил "Говорит Москва", что не считает нужным комментировать несанкционированную протестную акцию в городе.

Орлов также не смог уточнить, намерен ли он общаться с людьми, которые вышли к администрации с требованием прекратить работу мусорных полигонов. Андрей Перла, политолог. Слушай, "внутренняя политика". Архангельск - это уже последний звонок. Занавес поднимается. Делай что-нибудь. В условиях постоянно растущего напряжения, вызванного постоянным сокращением реально располагаемых доходов населения, опасность несанкционированных, внезапных с точки зрения близоруких властей, выступлений растет все время. Про то, что в Архангельске будут митинги и требованием будет отставка губернатора (а внятного ответа на такое требование у системы нет, потому что мы не гнемся под давлением, но избирателю стремимся потрафить - одновременно) говорили все, кто интересовался ситуацией там. Про то, что "мусорный" протест - один из самых вероятных, потому что сочетание "экологии" и "реформы" взрывоопасно более всего, не говорил из политтехнологов только немой. То, что власть не сумела подготовиться к ситуации (была кампания в сети по дискредитации лидеров протеста - в молоко!) - это очень паршивый симптом. *** От меня тоже "семь копеек". В топе медиа-концентраторов - ни слова, ни намека. Какой-то Архангельск... Публике не интересно. Вот если бы Бузова... Большинство медиа пишут про мусор, хотя граждане возмущены немного другим - отношением к себе наших "хозяев жизни". И это правда, уже выросло целое поколение, воспринимающее социальное и классовое расслоение как нечто само собой разумеющееся. И исполненное глубокого презрения ко всей этой "шелупони", для которой устроены тупые увеселения, телевизор и магазины секонд-хенд. Это не 19-й век с его чувством вины перед "маленьким человеком", и уж тем более не век 20-й - "мы рождены, чтоб сказку сделать былью"... В 21-м веке рождены, чтоб быть рабами. Шелупонью. Мусором. Как писал Лимонов, "перхотью подзалупной". В Архангельске, кстати, произошло еще одно - местный ОМОН отказался разгонять людей. Хотя тут тоже уже выращено поколение "гомункулусов", которым вроде бы хоть родную маму по жопе дубинкой... В Строгино целый городок ОМОНа построен, отдельный от Москвы, огороженный - не пройдешь. Чтоб с остальной шелупонью не смешивались. Но сделали одну ошибку. Даже две - первая это научили ОМОН читать, а вторая - относятся к нему тоже как к шелупони, только призванной держать в узде другую шелупонь. А они возьми, да и прочитай: "Человек - это звучит гордо!" Послушали губернатора - не звучит... И не стали разгонять. В результате пригнали ОМОН из Вологды, как будто это с другой планеты какой. Интересно, надолго ли сохранится практика решать все общественные проблемы ОМОНом? Это ж не императорская Россия, где в гвардию набирали детей из "лучших семейств". Росгвардию-то верстают из той же шелупони, которая раньше называлась русским народом. Вот и поглядим... А.Б.