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Московский листок

"Ночь длинных ковшей" стала привычной

Опубликовано 08.04.2019 в разделе комментариев 0

На юго-востоке столицы в районе Люблино снесли торгово-развлекательный комплекс «Наманган».

Владелец здания в течение нескольких лет получал предупреждения, о том, что сооружение реконструировано незаконно. Само здание появилось в 80-х годах как узбекский магазин. А в 1999, преобразованное в ЗАО «Наманган», заключило с Московским земельным комитетом договор аренды земельного участка площадью 2612 кв.м. сроком на 15 лет. В 2003 году было получено разрешение на увеличение площади магазина — пристройкой и вторым этажом. Однако после реконструкции площадь здания составила 7615,7 кв.м., превзойдя застройку, установленную договором на 4911,5 кв.м. 

Суды длились с 2011 года. Постановлением 9 по счету Арбитражного суда второй инстанции здание признали самостроем, и обязали его снести.

***

Ну, теперь-то красота настала! 

Даже вот не пойму, в каком-нибудь Риме или Флоренции дома стоят по тысяче лет и даже по две. Хотя все - как есть самострой, и должны были быть снесены еще при императорах. А вот на тебе - стоят до сих пор. И никому в голову не приходит снести к чертовой матери этот комплекс со смешным названием Колизей, и построить там нормальный стадион навроде "Динамо" или "Мега-центр"...

"Наманган" всего 30 лет простоял. Гостиница "Москва" - 70.

Может, пора уже за Кремль приниматься? Ведь стоит себе - и никаких разрешительных документов, ни проекта утвержденного, ни заключения госсанэпидклозета...

А.Б.



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