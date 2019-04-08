Левада-центр: две трети россиян недовольны законами о неуважении к власти и фейковых новостях

Более половины россиян (64%) считают, что вступившие в силу 29 марта законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти, пишет РБК, ссылаясь на данные исследования "Левада-центра".

Больше осуждения среди опрошенных вызвал закон о неуважении к власти – эту инициативу осудили 52% наших сограждан, еще 39% придерживаются противоположного мнения. Закон о фейковых новостях одобрило 55% участников опроса, еще 35% выступили против этого закона.

«На власть у людей аллергия», и закон об оскорблении ее представителей воспринимается как попытка политиков и чиновников оградить себя от критики — именно поэтому эту инициативу респонденты и не поддерживают, пояснил результаты исследования социолог Левада-центра Денис Волков.

По словам экс-сотрудника администрации президента и политолога Андрея Колядина, оба этих закона связаны с «сублимацией страхов» власти перед ростом протестной активности. Если бы власть не имела таких опасений, то было бы достаточно действующего Уголовного кодекса.

«Раз такие законы появились — значит, власть не уверена в том, что действующий УК способен защитить ее», — заключил эксперт.