Левада-центр: две трети россиян недовольны законами о неуважении к власти и фейковых новостях

Более половины россиян (64%) считают, что вступившие в силу 29 марта законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти, пишет РБК, ссылаясь на данные исследования "Левада-центра".
Больше осуждения среди опрошенных вызвал закон о неуважении к власти – эту инициативу осудили 52% наших сограждан, еще 39% придерживаются противоположного мнения. Закон о фейковых новостях одобрило 55% участников опроса, еще 35% выступили против этого закона.
«На власть у людей аллергия», и закон об оскорблении ее представителей воспринимается как попытка политиков и чиновников оградить себя от критики — именно поэтому эту инициативу респонденты и не поддерживают, пояснил результаты исследования социолог Левада-центра Денис Волков.
По словам экс-сотрудника администрации президента и политолога Андрея Колядина, оба этих закона связаны с «сублимацией страхов» власти перед ростом протестной активности. Если бы власть не имела таких опасений, то было бы достаточно действующего Уголовного кодекса.
«Раз такие законы появились — значит, власть не уверена в том, что действующий УК способен защитить ее», — заключил эксперт.
Утритесь написал 08.04.2019 11:20
Анекдот. Сидят трое на "Зоне". Один спрашивает другого : За что тебя посадили? Тот отвечает: Критиковал и ругал Иванова, сказали, что я "Экстремист" и даже "Террорист"! Первый спрашивает следующего: А ты за что срок мотаешь? Тот отвечает: Так хвалил Иванова, сказали, что распространяю "Фейки"! - А ты сам то кто? - А я и есть тот Иванов, показался им подозрительным и опасным!
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Ясно что присходит - полицизация и фашизация страны!
В лад написал 08.04.2019 11:16