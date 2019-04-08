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Московский листок

Не сделать ли Познера главным редактором "Правды"?

Опубликовано 08.04.2019 в разделе комментариев 0

кпрф перестройка либералы
Не сделать ли Познера главным редактором "Правды"?

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда. Как сообщается в блоге, об этом он сказал во время встречи с читателями. 

«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — сказал он. По словам телеведущего, только когда народ поверит, его может объединить что-то одно. 

Познер уверен, что «это будет очень трудно, потому что мы ничему не верим». «Нам столько раз врали, что мы теперь как бы закрыты», — объяснил он. При этом телеведущий считает, что на основе православия национальную идею создать не удастся. 

По его словам, у Франции и Англии тоже нет национальной идеи, она есть «в какой-то степени» в США. Телеведущий отметил, что в СССР целью было «построить социализм, а потом коммунизм», но люди со временем в ней разочаровались.

От редакции: Какая оригинальная мысль! И как она напоминает перестройку и гласность, в ходе которых товарищ Познер переобулся в прыжке в либерала из убеждённого советского патриота и коммуниста, доказывавшего на телемостах преимущества социализма... Вот как бы эта сама "правда" - не проливает ли свет на самого ньюсмейкера и писателя? А то советский народ так задурили в той гласности "правдой" о количестве репрессированных и расстрелянных "миллионах" при Сталине, что народ тотчас и передумал жить в СССР, и развалил Союз, и КПСС низверг... И что получилось?

Получилась во всём зависящая от империалистических, развитых капстран сырьевая империя (для США и Евросоюза - огромный рынок сбыта своей продукции), которая кормит теперь газом и нефтью и Евросоюз, и Турцию, и Китай, а сама стала страной Третьего мира. И оттуда, куда отправляет нефть и газ, РФ получает готовые изделия - приготовленные на российском газу и из российской нефти. Что же это за "правда" была? Может, "новодворские миллионы" были всё же неправдой - и пора это признать, причём признать самим "Мемориалу" и Музею истории ГУЛАГа?

И какая нужна нам теперь правда, чтобы вернуть на социалистический путь развития страну, вернуть в её состав советские республики, скатившиеся без СССР в неофеодализм?

Кстати, солидным господам-миллионерам вроде Димы Новикова в ЦК КПРФ стоило бы рассмотреть кандидатуру миллионера Познера на пост главного редактора "Правды" - марксистско-ленинской идеологии и просвещению масс там давно уже не отводится должное место, после внесения "русского социализма" в программу партии, так пусть и говорят уже там внепартийную правду не право-националистические спикеры, а право-либеральный Познер, уж он-то не соврёт! Может, Познер переобуется ещё разок, обратно в коммуниста? Всё будет лучше нынешней стенгазеты на бумаге...

Дмитрий Чёрный, член ЦКР ОКП

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