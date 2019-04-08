Ленинградку сварили по месту жительства буржуи, экономившие на ЖКХ

Жительница Санкт-Петербурга погибла в результате прорыва трубы с кипятком в Красносельском районе, возбуждено уголовное дело. Произошедшее напоминает трагедию в петербургском кафе в сентябре 2018 года, когда в результате прорыва трубы с горячей водой двое молодых людей буквально сварились заживо.

Инцидент произошел 8 апреля около 3:30 по московскому времени на 2-й Комсомольской улице, 49. Напором горячей воды выбило окно и рамы в квартире на первом этаже. Женщина 1955 года рождения погибла на месте от термических ожогов. Ее сын тоже получил ожоги, но отказался от госпитализации, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По данным портала "Мойка 78", мужчина был госпитализирован в состоянии шока. Дом эвакуировали, жильцам предоставили автобус, места для временного размещения в школе на улице Летчика Пилютова и горячее питание. Ближайшие здания перевели на резервную схему теплоснабжения.

ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщает, что в результате аварии было нарушено теплоснабжение 137 жилых домов с населением более 22 800 человек. Температура воздуха при этом составляла около плюс 4 градусов.

По факту прорыва трубы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, назначен комплекс экспертиз.

Как сообщает "Фонтанка", возраст трубы в Красносельском районе подходил к предельному, эксперты промышленной безопасности продлили срок ее эксплуатации.

По данным ГУП "ТЭК СПб", теплосети в округе капитально ремонтировали в 1994 году, и с тех пор трубы не меняли. Предельный срок эксплуатации труб горячего водоснабжения - 25 лет. В 2018 году проводилась экспертиза промышленной безопасности, срок службы был продлен до 2021 года. "В связи с тем, что территория передана в реновацию, участок тепловых сетей не может быть включен в программу реконструкции", - пояснили на предприятии.

От редакции: Представляете себе такое утречко? Вам вышибает окно струёй кипятка и вы даже с места этого "расстрела", где вы спали, не можете сдвинуться. Это как же надо было за годы царствования Валентины Великой, а потом и её преемника Полтавченко - довести инфраструктуру города-героя? Внешне-то город давно не реставрируют и ни одной зимы не обходится без жертв от падений не только "сосуль", но и намокшей отделки домов - но сейчас вроде бы снег-то с крыш сошёл, льда наверху нет... Зато есть кипяток под землёй. Интересно, что теперь запоют вице-губернатор Албин-Слюняев и "кандидат" Беглов?

Какие выпишут "моральные компенсации", чем начнут залатывать прожжённый, "прокипячёный" свой пиар?.. Жуткая история - причём настораживающая тем, что может повториться там, куда ещё идут эти старые трубы. Паразитирующая до сих пор на советской инфраструктуре буржуазия довела ЖКХ до коллапса - и при этом ещё смеет задирать тарифы на подобные услуги! Пошли буржуи в атаку тарифами на нас как раз переизбрав "питерского" Путина на очередной срок год назад... И теперь на переименование целых районов у них есть деньги, а чтобы трубы там поменять - нет, хотя в бюджет Ленинграда стекаются и налоги Газпрома, которые он платит именно там.

Недополучили горячей воды за год (в Москве это повсеместно - вот в данный момент хотел в душ с дороги влезть, так вот извините, именно сейчас горячей нет воды, хотя за неё мы платим много)? Нате вам оптом - прямо в окошко... Как тут перестроечный фильм "Фонтан" не вспомнить, который имел явно антисоветский мессидж "так жить нельзя"?

"Ну, и как вам живётся при капитализме, ленинградцы?" Не выйдете требовать ответа? Ведь кто-то из чинуш должен ответить за этот бытовой терроризм с летальным исходом? В Евросоюзе или той же Палестине - такая солидарность, такие демонстрации и пикетирования проходят по подобным поводам, что вся власть города не устояла бы. А у нас спишут на несчастный случай, никто не сядет и даже не будет оштрафован, экс-министр регионального развития (туда и ЖКХ попадает, то есть он был давно в курсе изношенности труб в Ленинграде и области) Албин продолжит цитировать Ахматову или Сталина в зависимсти от аудитории, но точно благосостояния не утратит своего...

Дитрий Чёрный, гражданин СССР

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