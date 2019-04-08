Коломойский попал в прицел ФБР, но родной народ его судить не собирается

ФБР расследует уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Как сообщает The Daily Beast со ссылкой на собственные источники, расследование носит широкомасштабный характер и проводится уже довольно давно.

Сообщается, что Коломойского подозревают в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег, однако никаких обвинений самому бизнесмену пока не предъявлено. Адвокат Коломойского Майк Салливан заявил, что его клиент категорически отрицает отмывание средств в США. "Он бизнесмен. Его банк был захвачен правительством, утверждавшим, что банк был на грани краха. Эта информация оказалась ложной", - заявил адвокат.

Между тем эксперт Джонатан Брансон, работавший в посольстве США в Киеве и специализирующийся на украинских вопросах, заявил о потенциальной опасности Коломойского. "Он, вероятно, один из самых опасных олигархов, потому что он один из тех, кто не боится испачкать руки", - пояснил Брансон.

Игорь Коломойский - украинский бизнесмен и миллиардер, основатель промышленно-финансовой группы "Приват". Также он контролирует медиагруппу "1+1 медиа", куда входят телеканалы "1+1", "1+1 International", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Униан-ТВ" и "Бигуди"; портал "ТСH.ua", интернет-проекты "Главред", "Телекритика", таблоид "Дуся", "Газета по-киевски ONLINE", информагентство УНИАН.

В 2015 году из-за конфликта с президентом Петром Порошенко Коломойского отправили в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области, а его "Приватбанк" в 2016-м был национализирован. Сейчас украинский миллиардер живет в Израиле, что может усложнить его возможную экстрадицию в США. Кроме того, ставленником Коломойского называют нынешнего соперника Порошенко на украинских выборах - артиста Владимира Зеленского, победившего в первом туре выборов с почти двукратным перевесом.

От редакции: Конечно же в этих, в украинских выборах интересны не марионетки, а сами кукловоды, олигархи. Причём облапошенный в ходе Евромайдана (на котором борьба с олигархией поначалу была одним из основных лозунгов) народ Украины уже как-то сжился с их существованием, и даже испытывает некий зрительский азарт: а кто кого победит, не снимая масок, Порошенко или Коломойский? Тем временем характер деятельности любого олигарха не в контексте там каких-то заморских расследований, не в прицеле ФБР, а именно в контексте приватизации и социально-экономических процессов, шедших в РФ и на Украине с августа 1991-го года - это всегда преступление. Только вот главная загвоздка, что крали эти олигархи не у США, а у советского народа. Но может ли народ, отказавшийся и от своей единой социалистической собственности, и даже от имени своего - судить за это, за приватизацию олигархов? Хотя бы одного?

Как показало "дело ЮКОСа" - нет. Под видом воздаяния олигархам при нынешнем, хоть и меняющем лица президентов правящем классе, возможно только перераспределение той крупной собственности, тех средств произвоства, тех НПЗ и месторождений (по конституции не принадлежащих ни одной из олигархий), которые вообще-то ни Ходорковскому, ни затем Сечину лично не принадлежали, а являются социалистической собственности и нашей, и украинской, и казахстанской, - в общем, собственностью всех республик СССР. Конечно же, таких масштабов политический процесс - чтобы собрать на одной скамье и российских, и украинских олигархов, собрать принципиально всех, кто рассовывал по карманам всенародное, - нынче кажется немыслимым. Нет субъекта, у которого украли - некому и судить. Потому наблюдать за тем, как хищник покрупнее "расследует" деятельность того, что помельче - удел обворованных, и отчасти это подглядывание будет влиять на голосование фракций советского народа, лохтората, как его давно зовут бойкотирующие любые буржуазные выборы.

Д.Ч.

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