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Московский листок

Коломойский попал в прицел ФБР, но родной народ его судить не собирается

Опубликовано 08.04.2019 в разделе комментариев 2

украина сша ссср выборы фбр соцсобственность
Коломойский попал в прицел ФБР, но родной народ его судить не собирается

ФБР расследует уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Как сообщает The Daily Beast со ссылкой на собственные источники, расследование носит широкомасштабный характер и проводится уже довольно давно. 

Сообщается, что Коломойского подозревают в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег, однако никаких обвинений самому бизнесмену пока не предъявлено. Адвокат Коломойского Майк Салливан заявил, что его клиент категорически отрицает отмывание средств в США. "Он бизнесмен. Его банк был захвачен правительством, утверждавшим, что банк был на грани краха. Эта информация оказалась ложной", - заявил адвокат. 

Между тем эксперт Джонатан Брансон, работавший в посольстве США в Киеве и специализирующийся на украинских вопросах, заявил о потенциальной опасности Коломойского. "Он, вероятно, один из самых опасных олигархов, потому что он один из тех, кто не боится испачкать руки", - пояснил Брансон. 

Игорь Коломойский - украинский бизнесмен и миллиардер, основатель промышленно-финансовой группы "Приват". Также он контролирует медиагруппу "1+1 медиа", куда входят телеканалы "1+1", "1+1 International", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Униан-ТВ" и "Бигуди"; портал "ТСH.ua", интернет-проекты "Главред", "Телекритика", таблоид "Дуся", "Газета по-киевски ONLINE", информагентство УНИАН. 

В 2015 году из-за конфликта с президентом Петром Порошенко Коломойского отправили в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области, а его "Приватбанк" в 2016-м был национализирован. Сейчас украинский миллиардер живет в Израиле, что может усложнить его возможную экстрадицию в США. Кроме того, ставленником Коломойского называют нынешнего соперника Порошенко на украинских выборах - артиста Владимира Зеленского, победившего в первом туре выборов с почти двукратным перевесом.

От редакции: Конечно же в этих, в украинских выборах интересны не марионетки, а сами кукловоды, олигархи. Причём облапошенный в ходе Евромайдана (на котором борьба с олигархией поначалу была одним из основных лозунгов) народ Украины уже как-то сжился с их существованием, и даже испытывает некий зрительский азарт: а кто кого победит, не снимая масок, Порошенко или Коломойский? Тем временем характер деятельности любого олигарха не в контексте там каких-то заморских расследований, не в прицеле ФБР, а именно в контексте приватизации и социально-экономических процессов, шедших в РФ и на Украине с августа 1991-го года - это всегда преступление. Только вот главная загвоздка, что крали эти олигархи не у США, а у советского народа. Но может ли народ, отказавшийся и от своей единой социалистической собственности, и даже от имени своего - судить за это, за приватизацию олигархов? Хотя бы одного?

Как показало "дело ЮКОСа" - нет. Под видом воздаяния олигархам при нынешнем, хоть и меняющем лица президентов правящем классе, возможно только перераспределение той крупной собственности, тех средств произвоства, тех НПЗ и месторождений (по конституции не принадлежащих ни одной из олигархий), которые вообще-то ни Ходорковскому, ни затем Сечину лично не принадлежали, а являются социалистической собственности и нашей, и украинской, и казахстанской, - в общем, собственностью всех республик СССР. Конечно же, таких масштабов политический процесс - чтобы собрать на одной скамье и российских, и украинских олигархов, собрать принципиально всех, кто рассовывал по карманам всенародное, - нынче кажется немыслимым. Нет субъекта, у которого украли - некому и судить. Потому наблюдать за тем, как хищник покрупнее "расследует" деятельность того, что помельче - удел обворованных, и отчасти это подглядывание будет влиять на голосование фракций советского народа, лохтората, как его давно зовут бойкотирующие любые буржуазные выборы. 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Дмитрий г.запорожье. ... написал 08.04.2019 17:17
Вот только одно непонятно.Что кацапопитеки, а это такая нация кацапорылых недосуществ в выборах понимает? Еще их вождь красножопый Ленин называл кацапопитеков рабами,причем всех до одного.Ну так не кацапорылым рабам поступки свободных людей комментировать.
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Факт
какой та вася написал 08.04.2019 16:58
Была информация, что Коломойский когда-то приватизировал деньги своей украинской днепропетровской диаспоры, да свалил в Израиль, скандальчик был серьезный. Я думал, шо Коломойскому не отмыться, а оно "так вот оно чо, Михалыч"... У них там свои игры в царя горы... Диалектика даже внутри сионизма работает... Отрицание отрицания внутри единства и борьбы противоположностей...
Было интервью, что они заставляют Зеленского шаббат соблюдать... Ну ясно, шоп по субботам президент Украины не беспокоил честных граждан Израиля... Станет ли Зеленский иудеем? На новом, так сказать, диалектическом витке самоосознания? Вопрос, конечно, интересный...
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