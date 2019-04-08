Многомиллиардное имущество экс-главы Серпуховского района Шестуна стало "доходом государства"

Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района области Александра Шестуна на сумму 10 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

В ходе прений сторон представитель прокуратуры попросил суд удовлетворить требования ведомства в полном объеме. В свою очередь, представители двух соответчиков и фигурантов уголовного дела Бориса Криводубского и Сергея Самсонова заявили в суде, что иск Гепрокуратуры подан в нарушение закона. "Люди даже не утверждают аффилированность компаний, ставших предметом иска, а просто предполагают, потому что где-то слышали об этом", - отметил представляющий интересы Криводубского адвокат Рафаэль Карапетян.

Шестун и его супруга также настаивали на незаконности заявленных к ним требований и попросили суд отклонить иск. "К делу приобщили лишь те документы, которые в невыгодном свете показывают доходы нашей семьи. В суд не была представлена справка о доходах моего супруга за 2002 год, ряд деклараций за 1990-2000 годы в материалах дела отсутствует", - рассказала ТАСС Юлия Шестун.

Как заявил ранее адвокат Алексей Липцер, Генпрокуратура не может требовать изъятия уже арестованного имущества у соответчиков по иску. Изъятие имущества он расценивает как нарушение положений Конвенции по правам человека, в связи с чем намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, Юлия Шестун заявила, что семья намерена обжаловать решение суда, так как считает его незаконным и необоснованным. "Нашу семью выгнали на улицу, у нас все забрали, у родителей наших тоже все конфисковали", - сказала она.

По версии следователей, в 2010-2011 годах Александр Шестун организовал неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта. Получив необходимую информацию, Шестун предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации.

В период с 2012-го по 2018 годы последняя через посредника систематически передавала Шестуну в качестве взятки около 9,4 миллиона рублей, а также приобрела для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 519 тысяч рублей.

Таким образом, считает следствие, общая сумма взятки составила 9,9 млн рублей. Также, по версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка общей площадью 10 гектаров в Серпуховском районе Подмосковья частной компании ООО "Центр" под строительство торгового центра. Он так и не был построен, а компания впоследствии получила землю в собственность по цене в сто раз меньше кадастровой стоимости участков. По данным СК, это повлекло причинение ущерба муниципальному образованию на сумму более 62 миллионов рублей.

Шестуну предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, получении взятки и незаконной предпринимательской деятельности (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 289 УК РФ). Сам экс-чиновник отрицает свою вину и считает уголовное дело сфабрикованным. По мнению Шестуна, его преследуют из-за конфликта с главой Подмосковья Андреем Воробьевым и администрацией Кремля.

В середине января сообщалось, что Шестун оказался самым имущим среди преступных чиновников: у него нашли 676 объектов недвижимости и 22 автомобиля. Также во владении подконтрольных Шестуну структур находятся две базы отдыха на 274 млн рублей.

Все найденное имущество Шестуна оценивается в 10 млрд рублей: эта стоимость почти равна сумме всего конфискованного за два года имущества фигурантов уголовных дел экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, полковника Дмитрия Захарченко, руководителя Федеральной службы охраны по Северному Кавказу Геннадия Лопырева и министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова.

Как супругов Шестунов не допустили к выборам

Днем ранее территориальная избирательная комиссия (ТИК) Серпуховского района отказала Шестуну в регистрации кандидатом на выборах, признав все собранные за него подписи недействительными, так как подписные листы были изготовлены не из средств избирательного фонда.

Чиновник неоднократно жаловался, что администрация столичного СИЗО "Лефортово" препятствует ему в оформлении необходимых для регистрации документов, не пускает к нему нотариуса и адвокатов. На "явные нарушения" избирательных прав Шестуна указывала глава Центризбиркома Элла Памфилова и обращалась по этому поводу в Генпрокуратуру, однако это не помогло.

Несмотря на то, что Шестуну не удалось открыть избирательный счет, его представители все же сдали в ТИК подписи в его поддержку, но комиссия признала их недействительными. 30 июля Шестун объявил голодовку из-за недопуска к выборам и других нарушений.

От редакции: Это всё конечно правильно и хорошо, что миллиарды Шестуна, опредмеченные, воплощённые - изъяты, хотя бы так. Но вот что такое "в доход государства"? Это всё будет продано, а потом как-то распределено по линии бедноты или в пользу молодых, нуждающихся в жилплощади, семей сразу будет направлено? А то зачем продавать недвижимость, если можно просто заселить туда, в объекты недвижимости (шестьсот - и даже больше!) молодые малоимущие семьи? В общем, само по себе государство, проводящие реформы и продолжающее приватизацию - вот что выглядит сомнительнов данной ситуации.

Потому что состоит оно как аппарат - вот из таких шустрых шестунов. Которые сегодня говорят правильные слова про нацпроекты и майские указы, а завтра сами попадаются на взятке или ещё чём-то. Ибо смысл их существования - воровство у трудового народа (опосредованное разными способами с схемами). И само по себе громкое "изъятие в доход государства" - может затем обернуться ничем. Потому что государство не сичтает должным оповещать народ о дальнешйем движении изъятого. А было бы хорошо и правильно! Ведь что стало с изъятым у воровки Ваильевой, которая тоже на подмосковной землице Миобороны неплохо понаживалась? Да вернули её всё! Даже драгоценности - личное имущество же, святое...

Д.Ч.

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