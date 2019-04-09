"Залетела", работая в ресторане? Переходи на четверть ставки!

От редакции: Частенько глядя на официантов фешенебельных заведений в центре Москвы, мы, пролетарии, думаем: ну, эти-то точно получают побольше любых бюджетников!.. Прислуживая буржуям - надо быть самим немного буржуа, и хозяева ресторанов наверное не скупятся на поддержание соответствующего должности "жирка" у официантов и администраторов - так думаем мы. Однако же в действительности всё обстоит здесь, в центре столицы - точно так же, как и в других уголках страны, где эксплуатация человека человеком с уничтожением СССР и низведением до минимума завоёванных в нём прав трудящихся - не знает границ.

С каким презрением порой глядим мы через стёкла ресторанов и кафе на этот витринный мир прислуживания богатеям - но в нём царит лишь лицемерие, актёрский надрыв со стороны низкооплачиваемого и бесправного пролетариата, и хамское барство со стороны хозяев таких заведений! Да-да, они редко сами живут в РФ - как австралиец Вишневский, совладелец сгоревшей "Зимней вишни", недавно пойманный в Польше, как Анатолий Зак, хозяин сгоревшей "Хромой лошади", - зато прибыли гребут на родине такие, что любая заграница им рада. Из чего же складывается зарубежное благополучие буржуев-рестораторов - смотрите выше и читайте далее. Причём всё это в двух шагах от "малой родины" путинского режима - ФСБ, и возможно фэсбы частенько заглядывают в это заведение, и им прислуживают эти бесправные труящиеся.

Дмитрий Чёрный, редактор

В Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека обратилась жительница Москвы Анастасия Полякова, на 8-м месяце беременности, которая рассказала правозащитникам о том, как работодатель нарушает ее трудовые права и пытается незаконно уволить.

Как рассказала Анастасия Полякова, уже больше года она трудится официанткой и администратором в московском ресторане на Большой Лубянке. По словам москвички и согласно ее трудовой книжке, изначально работодатель не оформлял официантов и работников ресторана официально, но ужесточение требований по занятости привело к тому, что Анастасии Поляковой, работающей по 14 часов в день, предложили стать официальной работницей с занятостью 0,5 ставки.

Как поясняет Анастасия Полякова, всем работникам было предложено только 0,5 ставки, заработная плата из двух частей – 4 000 рублей и 4 700 рублей, всего в месяц – не более 12 000 рублей, при этом часть налогов – порядка 2 000 рублей работники ресторана должны были покрывать за счет собственных средств, а режим работы не менялся – в среднем ресторан работал ежедневно с 10 утра и до 12 ночи.

Как рассказала Анастасия Полякова, узнав о ее беременности хозяин ресторана сначала предложил ей перейти и вовсе на 0,25 ставки, чтобы минимизировать выплаты по декрету и по уходу за ребенком до 1,5 лет, а когда беременная женщина отказалась от такого плана экономии, то и вовсе предложил написать заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой. По словам Анастасии Поляковой, из-за оформления на 0,5 ставки собственник ресторана уменьшил размер декретных выплат до минимума – на 70 дней до родов женщине выдали 27 000 рублей. На что покупать коляску для младенца, которая стоит не менее 30 000 рублей, Анастасия Полякова не знает, и что ее ждет после декрета – тоже.

По просьбе Анастасии Поляковой специалисты Ассоциации Адвокатов России за Права Человека публикуют видеообращение будущей матери в защиту своих трудовых прав к трудовой инспекции и прокуратуре.

Как заявила Анастасия Полякова, она готова предоставить всю информацию о собственнике ресторана, названии и точном адресе журналистам и сотрудникам государственных органов.

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