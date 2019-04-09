Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Залетела", работая в ресторане? Переходи на четверть ставки!

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 2

москва силовигархия пролетариат классоваяненависть общепит

От редакции: Частенько глядя на официантов фешенебельных заведений в центре Москвы, мы, пролетарии, думаем: ну, эти-то точно получают побольше любых бюджетников!.. Прислуживая буржуям - надо быть самим немного буржуа, и хозяева ресторанов наверное не скупятся на поддержание соответствующего должности "жирка" у официантов и администраторов - так думаем мы. Однако же в действительности всё обстоит здесь, в центре столицы - точно так же, как и в других уголках страны, где эксплуатация человека человеком с уничтожением СССР и низведением до минимума завоёванных в нём прав трудящихся - не знает границ.

С каким презрением порой глядим мы через стёкла ресторанов и кафе на этот витринный мир прислуживания богатеям - но в нём царит лишь лицемерие, актёрский надрыв со стороны низкооплачиваемого и бесправного пролетариата, и хамское барство со стороны хозяев таких заведений! Да-да, они редко сами живут в РФ - как австралиец Вишневский, совладелец сгоревшей "Зимней вишни", недавно пойманный в Польше, как Анатолий Зак, хозяин сгоревшей "Хромой лошади", - зато прибыли гребут на родине такие, что любая заграница им рада. Из чего же складывается зарубежное благополучие буржуев-рестораторов - смотрите выше и читайте далее. Причём всё это в двух шагах от "малой родины" путинского режима - ФСБ, и возможно фэсбы частенько заглядывают в это заведение, и им прислуживают эти бесправные труящиеся.

Дмитрий Чёрный, редактор

 

В Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека обратилась жительница Москвы Анастасия Полякова, на 8-м месяце беременности, которая рассказала правозащитникам о том, как работодатель нарушает ее трудовые права и пытается незаконно уволить. 

Как рассказала Анастасия Полякова, уже больше года она трудится официанткой и администратором в московском ресторане на Большой Лубянке. По словам москвички и согласно ее трудовой книжке, изначально работодатель не оформлял официантов и работников ресторана официально, но ужесточение требований по занятости привело к тому, что Анастасии Поляковой, работающей по 14 часов в день, предложили стать официальной работницей с занятостью 0,5 ставки.

Как поясняет Анастасия Полякова, всем работникам было предложено только 0,5 ставки, заработная плата из двух частей – 4 000 рублей и 4 700 рублей, всего в месяц – не более 12 000 рублей, при этом часть налогов – порядка 2 000 рублей работники ресторана должны были покрывать за счет собственных средств, а режим работы не менялся – в среднем ресторан работал ежедневно с 10 утра и до 12 ночи. 

Как рассказала Анастасия Полякова, узнав о ее беременности хозяин ресторана сначала предложил ей перейти и вовсе на 0,25 ставки, чтобы минимизировать выплаты по декрету и по уходу за ребенком до 1,5 лет, а когда беременная женщина отказалась от такого плана экономии, то и вовсе предложил написать заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой. По словам Анастасии Поляковой, из-за оформления на 0,5 ставки собственник ресторана уменьшил размер декретных выплат до минимума – на 70 дней до родов женщине выдали 27 000 рублей. На что покупать коляску для младенца, которая стоит не менее 30 000 рублей, Анастасия Полякова не знает, и что ее ждет после декрета – тоже. 

По просьбе Анастасии Поляковой специалисты Ассоциации Адвокатов России за Права Человека публикуют видеообращение будущей матери в защиту своих трудовых прав к трудовой инспекции и прокуратуре. 

Как заявила Анастасия Полякова, она готова предоставить всю информацию о собственнике ресторана, названии и точном адресе журналистам и сотрудникам государственных органов.

Материалы по теме:

Чего же хотят женщины, трудящиеся?

Товарищ Артюхина - Женщина, борец, большевик

В Польше пойман прятавшийся от следствия совладелец "Зимней вишни" Вишневский

Буржуа-пермяки далеки от классовой солидарности с хозяином "Хромой лошади": называют его "кровопийцей"

В Перми задержаны в качестве "поджигателей" арт-директор, второй учредитель и индивидуальный предприниматель



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
La Terrible написал 09.04.2019 09:47
Точно таким же макаром действует и Росатом в центре Москвы, когда сокращает мать-одиночку, а ученых переводит на 0.1-0.3 ставки с зарплатой меньше общероссийского МРОТ. При этом администрация разрастается и жирует. Трудовая инспекция, как и прокуратура, нарушений не находят.
Мразота везде чувствует себя вольготно и орудует безнаказанно.
Ответить
СССР лучшая в мире страна всех времен и народов.
-Что это? написал 09.04.2019 09:35
Но,развал там начался ,в т.ч.,и с ресторанов.
Вспомните тех жлобов...
В восстановленной стране придется делать много работы над ошибками.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин захватывает власть над миром?
Путин захватывает власть над миром?
09.04.2019
Государство "кинуло" своих московских сторожевых
Государство "кинуло" своих московских сторожевых
08.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума (2)
Генпрокуратура заявила о хищении 1,6 млрд рублей в "Ростехе" и "Роскосмосе" (3)
Рабочие Ford во Всеволожске объявили "итальянскую забастовку" (0)
"Залетела", работая в ресторане? Переходи на четверть ставки! (2)
Анатолий Баранов: Такие консультации можно проводить хоть в бане... (2)
Монополисты и ФСБ против новых технологий (3)
Путин захватывает власть над миром? (3)
Архангельск вздыбился... (4)
В Дзержинске продолжает взрываться и рушиться "проклятая" сталинская индустрия (1)
Многомиллиардное имущество экс-главы Серпуховского района Шестуна стало "доходом государства" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Всё расскажу, ничего не утаю
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Это выходит, что воры - это опора власти и лично Самого?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Новый человек
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Фетиш демократии
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Технология eSIM - это шпионаж и диверсия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss