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Московский листок

В Дзержинске продолжает взрываться и рушиться "проклятая" сталинская индустрия

Опубликовано 08.04.2019 в разделе комментариев 0

индустрия дзержинск
В Дзержинске продолжает взрываться и рушиться "проклятая" сталинская индустрия

В Нижегородской области при проведении работ по демонтажу металлоконструкций в цехе завода "Дзержинскхиммаш" произошло обрушение стены. В итоге смертельные травмы получил водитель погрузчика и еще один человек. 

Тело погибшего водителя погрузчика извлечено из-под завалов, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Позднее был обнаружен еще один погибший, передает ТАСС. 

"Количество пострадавших будет уточняться. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи криминалисты СУ СК России по Нижегородской области. Проводится комплекс следственных действий направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в пресс-релизе. 

В следственном ведомстве уточнили, что завод "Дзержинскхиммаш", на территории которого произошел инцидент, расположен в восточной промышленной зоне. 

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что обрушение кровли неэксплуатируемого здания произошло на площади 3,2 тысячи квадратных метров, на территории промышленной площадки, которая находится по адресу: г. Дзержинск, Восточное шоссе, д. 8. Проводится доследственная проверка. 

Информация о происшествии поступила в МЧС в 17:15. В ликвидации последствий произошедшего было задействовано 14 человек и 5 единиц техники (от МЧС - 2 человека, 1 единица техники). 

"Дзержинскхиммаш", по информации базы данных СПАРК, занимается производством теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, промышленного холодильного и морозильного оборудования, агрегатов для фильтрования и очистки газов. Предприятие находится в стадии ликвидации. 

Добавим, за последние дни это уже второй инцидент на предприятиях химической промышленности Дзержинска. В минувший четверг сообщалось о взрыве, прогремевшем на территории ГосНИИ "Кристалл", который занимается производством взрывчатки. 

Было полностью разрушено здание цеха размером 15 на 12 метров. Тушение пожара заняло более двух часов. 

"Предварительная причина взрыва - нарушение безопасности при производстве опасных работ", - сказал представитель экстренных служб. В результате взрыва и пожара никто не пострадал. 

ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. 

Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.

А в прошлом году там же, в Дзержинске 31 сентября в здании утилизации мин на заводе имени Я. М. Свердлова произошел хлопок во время производства взрывчатки. После этого возник пожар на площади 80 квадратных метров. В результате ЧП, как сообщалось, три человека погибли, еще шестеро, по данным Минздрава региона, пострадали. Кроме того, двое считались пропавшими без вести. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили РИА "Новости", что их останки и были найдены поздно вечером на месте сгоревшего цеха. 

Завод имени Я. М. Свердлова - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

В декабре 2017 года на дзержинском ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" была запущена первая в России полностью автоматизированная линия по снаряжению фугасных авиационных бомб калибра 500 кг. Именно этот вид боеприпасов был серьезно востребован после начала сирийской кампании, и их общий объем запасов нуждался в пополнении. 

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