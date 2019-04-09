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Московский листок

Архангельск вздыбился...

Опубликовано 09.04.2019 автором Василий Поздеев в разделе комментариев 1

протест митинг архангельск
Архангельск вздыбился...

И «приговорил» губернатора Орлова к остракизму!

Ещё утром 7 апреля 2019 года никто (никто!) в Архангельске не мог предсказать , чем закончится этот день для области, да и для всей страны в целом. Случилось невероятное. Народ заявил своё право на демократические действия, осуществил его (вопреки «показушному» сопротивлению МВД- ОМОН - Росгвардии) и прздновал свою победу до глубокой ночи, уже «под охраной» своей «народной» милиции.

Большой разговор о том, что произошло в этот день в Архангельске - впереди.

Сегодня только резолюция митинга, показывающая, как идея, овладевшая массами, обретает материальную силу и обеспечивает жажду народа к революционным переменам.

Читаем, Смотрим. Думаем. Включаемся в борьбу!

Нас ждут великие дела и Великие Перемены…

Так хочет молодёжь страны!

***

Резолюция

Всенародного Митинга в Архангельске 7 апреля 2019года.

1. Участники Митинга требуют от губернатора Архангельской области Орлова И.А. немедленно прекратить все строительные работы на Мусорном могильнике в Шиесе и отменить все договорённости о завозе на территорию Архангельской области мусорных отходов из других регионов.

2. Участники Митинга просят Президента Российской Федерации Путина В.В. в срок до 5 мая 2019 года рассмотреть вопрос об освобождении Орлова И.А. от должности Губернатора Архангельской области и дальнейшем его использовании на должностях, где он сможет принести пользу Российскому Государству.

3. Учвстники Митинга обращаются к трудовым коллективам, общественным и политическим организациям, ко всем жителям Архангельской области с призывом приступить к подготовке и проведению 19 мая 2019 года очередного, Четвёртого Всенародного Митинга (если требования Митинга от 7 апреля не будут исполнены в срок до 5 мая 2019года) с постановкой политических вопросов о выражении доверия/недоверия Президенту РФ Путину В.В. и Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.

 

Каждое предложение отдельно проголосовано, принято абсолютным большинством и поддержано хоровым скандированием участников многотысячного митинга.

На Митинге присутствовало - 5000 чел.

12.зо - 14.зо час.

г. Архангельск, пл. Ленина.



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Всего комментариев к статье: 1
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Нынче в англии бывали! Там такой туман видали! А в тумане, чинно, в ряд - Тени виселиц стоят!
!!!TOTOTAKIDAJATOTTOT!!!&-&& написал 09.04.2019 02:35
"Сегодня только резолюция митинга, показывающая, как идея, овладевшая массами, обретает материальную силу и обеспечивает жажду народа к революционным переменам.
Читаем, Смотрим. Думаем. Включаемся в борьбу!
Нас ждут великие дела и Великие Перемены&#8230;
Так хочет молодежь страны!"
- Гы-гы! Таки, чем заканчиваются майдауны - мы уже видели - развалом, к власти приходят еще большие 3,1416-дарасы, чем были до этого, растут в десять раз цены на газ, в разы дешевеют жизни и шкуры всякого бы-дляка, который "стоял на майдауне", или - таки просто имел неосторожность жидь в пораженной майдауном стране - потом- таки гражданская война или приходят к власти военные и наводят порядок, кака в ебипте - то таки да...
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