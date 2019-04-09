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Московский листок

Монополисты и ФСБ против новых технологий

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 0

суд цензура закон
Монополисты и ФСБ против новых технологий

Российские операторы из "большой тройки" - МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Технология eSIM — это интегрированный чип, который позволяет менять мобильного оператора или тарифы на уровне софта, без похода в салон связи и приобретения новой физической сим-карты. Сейчас встроенные сим-карты есть в новейших моделях iPhone и смартфонах Google Nexus, планшетах, а также «умных» часах Samsung и Apple.

С ними согласился представитель Центра защиты информации и специальной связи Федеральной службы безопасности. В ведомстве объясняют свою позицию сложностями с применением отечественной криптографии в этом продукте. 

Что касается операторов связи, то они обеспокоены тем, что внедрение технологии приведет к обострению конкуренции и сокращению выручки, eSim избавляет операторов от необходимости открывать салоны связи и продавать физические сим-карты. 

Внедрение eSim может привести к ценовым войнам между телекоммуникационными компаниями, так как абоненты легко смогут менять оператора. В итоге операторы потеряют значительную часть денежных потоков.

***

Интересно, а мне вот какое дело, потеряют мобильные операторы часть моих бабок или нет? Мне вот нравится, что часть денег останется у меня, а не попадает в бездонный карман олигархов, у них и без меня бабла хватает.

Внедрение eSim - это очевидный прогресс в отношениях между оператором и клиентом, который приобретает новую степень свободы. Ну как же это может пройти мимо ФСБ? Свобода?

Так еще Пушкин писал: "Души прекрасные порывы!"

Я ж теперь спать не буду - отечественная криптография не пострадает ли от новой технологии? Отечественная криптография должна быть на голубиной почте! Чтоб врагу никогда не добиться... если голуби что засрали, то уж не отдерешь, будь то исторический памятник или секретная записка.

Удивительное все же единомыслие ФСБ и крупного бизнеса. 

А этих учОных, которые все что-то придумывают, надо бы как в старое доброе время - на цепь! Так, к примеру, в России императорский фарфор создавался, посадили ученого Виноградова на цепь, он и создал. А раньше, пока не догадались на цепь посадить, все больше китайским фарфором промышляли, а он дорогой, собака!

Или вот шарашки были - милое дело! Сидит такой Туполев или Королев и изобретает, никто ему не мешает, не отвлекает. А сейчас что? Как что изобретут, так и норовят за границу запродать подороже, да еще Нобелевскую премию себе требуют. Вот и нету своего ни хрена. Все импортное.

Вообще эти телефоны сотовые запретить надо. И смартфоны, и планшеты. Все равно одну порнуху смотрят и эту... как ее? Бузову!

А спроси у кого конспект последней речи В.В.Путина - так и нету никакого конспекта, все в интернете ихнем, кстати, заграничном. А нашего нет, вообще нет! Великая страна, а интернета своего сделать не можем... Даже буквы, и те не наши.

Ну и тут еще эти eSIM... Запретить однозначно! И срок давать, как за шпионаж и диверсию.

А.Б.



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