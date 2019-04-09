Анатолий Баранов: Такие консультации можно проводить хоть в бане...

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

В Госдуме предложили расширить полномочия парламента в плане его привлечения к формированию правительства. С такой инициативой выступил Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил о том, что на данный момент Госдума только дает согласие президенту на назначение председателя правительства. Для изменения этого порядка вещей необходимы поправки в Конституцию.

«Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию», — заявил Володин.

Володин возжелал лавров Хасбулатова?

— Трудно сказать, сам это придумал Володин или подсказали, но тема участия парламента в формировании правительства — это тема оппозиции с самой первой Думы, — напоминает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Считалась неосуществимой мечтой, но вот партия власти спустя четверть века снова поднимает этот вопрос. Должно быть стыдно как минимум.

— Что значит принимать участие в консультациях? Как это может выглядеть на практике?

— Принимать участие в консультациях — это довольно смешно, поскольку никакого механизма таких консультаций нигде не прописано. Такие консультации можно проводить хоть в бане.

— Имеет ли эта инициатива шансы на успех? Как отреагируют в Кремле?

— Думаю, в Кремле как-то отреагируют, памятуя, что Володин еще вчера сидел именно в Кремле. А вот шансы на успех… наверно Володин имеет в виду в первую очередь ЕР. И что толку? Думаю, надо обождать и выяснить, готовы ли в Кремле вообще консультироваться.

— Как подобная реформа повлияла бы на партийную систему и выборы в России?

— Цена депутатского мандата могла бы вырасти, но важно на самом деле, какую степень влияния парламента на правительство удастся провести, и удастся ли вообще.

— Вообще-то это нормальная практика, когда победившая партия формирует правительство? Почему у нас нельзя так? Ведь все равно все время побеждает одна и та же партия…

— Это нормальная практика в нормальной политической системе. У нас система далека от норм демократии и народного представительства. Мы не знаем, откуда берутся министры и губернаторы, мы не знаем на самом деле, по каким критериям оценивается их работа, но явно не по тем, что становятся публичным достоянием. Ну и теперь к этому процессу предлагают подключить думское большинство. И что с того?