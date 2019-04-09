Генпрокуратура заявила о хищении 1,6 млрд рублей в "Ростехе" и "Роскосмосе"

Подведомственные предприятия "Роскосмоса" и "Ростеха" похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2018 году, поступившем в Совет Федерации.

Всего в прошлом году генпрокуратура проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (среди них - МЧС и Роспатент) и госкорпораций, в том числе "Росатом" и "Уралвагонзавод".

По итогам проверки Генпрокуратура отчиталась о выявлении множества нарушений при использовании средств гособоронзаказа. В частности, в ведомстве указали на завышение стоимости работ и срыв сроков исполнения контрактов.

Отмечается, что по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

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Как же так? Это ж лучшие из лучших - "Роскосмос" под управлением самого Рогозина, "Росатом", которым больше 10 лет руководил сам Кириенко, "Уралвагонзавод", где рабочие как один за Путина и особенно Холманских?

Это выходит, что воры - это опора власти и лично Самого?

Нет, не могу поверить...

А.Б.