Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Генпрокуратура заявила о хищении 1,6 млрд рублей в "Ростехе" и "Роскосмосе"

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 3

путин выборы царь кремль
Генпрокуратура заявила о хищении 1,6 млрд рублей в "Ростехе" и "Роскосмосе"

Подведомственные предприятия "Роскосмоса" и "Ростеха" похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2018 году, поступившем в Совет Федерации.

Всего в прошлом году генпрокуратура проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (среди них - МЧС и Роспатент) и госкорпораций, в том числе "Росатом" и "Уралвагонзавод".

По итогам проверки Генпрокуратура отчиталась о выявлении множества нарушений при использовании средств гособоронзаказа. В частности, в ведомстве указали на завышение стоимости работ и срыв сроков исполнения контрактов.

Отмечается, что по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

***

Как же так? Это ж лучшие из лучших - "Роскосмос" под управлением самого Рогозина, "Росатом", которым больше 10 лет руководил сам Кириенко, "Уралвагонзавод", где рабочие как один за Путина и особенно Холманских?

Это выходит, что воры - это опора власти и лично Самого?

Нет, не могу поверить...

А.Б. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
В лад написал 09.04.2019 10:23
Хорошавину впаяли штраф 500 млн., т.е. "наша" прокуратура наработала на три штрафа и это высокая производительность ???
Ответить
Так Рогозин уже давно заявил
Дед Панас написал 09.04.2019 10:01
что все украдено до него.
Ответить
Гы-гы-гы!!!
Грамши написал 09.04.2019 10:00
Лично "Сам" после пенсионной "реформы" уже никому не интересен.Вождь стерхов и духовных скреп-полный лузер в глазах абсолютного большинства населения страны.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин захватывает власть над миром?
Путин захватывает власть над миром?
09.04.2019
Государство "кинуло" своих московских сторожевых
Государство "кинуло" своих московских сторожевых
08.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума (2)
Генпрокуратура заявила о хищении 1,6 млрд рублей в "Ростехе" и "Роскосмосе" (3)
Рабочие Ford во Всеволожске объявили "итальянскую забастовку" (0)
"Залетела", работая в ресторане? Переходи на четверть ставки! (2)
Анатолий Баранов: Такие консультации можно проводить хоть в бане... (2)
Монополисты и ФСБ против новых технологий (3)
Путин захватывает власть над миром? (3)
Архангельск вздыбился... (4)
В Дзержинске продолжает взрываться и рушиться "проклятая" сталинская индустрия (1)
Многомиллиардное имущество экс-главы Серпуховского района Шестуна стало "доходом государства" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Всё расскажу, ничего не утаю
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Это выходит, что воры - это опора власти и лично Самого?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Новый человек
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Фетиш демократии
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Технология eSIM - это шпионаж и диверсия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss