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Московский листок

Рабочие Ford во Всеволожске объявили "итальянскую забастовку"

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 0

Рабочие Ford во Всеволожске объявили "итальянскую забастовку"

По словам председателя первичной профсоюзной организации МПРА в Петербурге и Ленобласти Игоря Темченко, такие действия стали реакцией рабочих на условия увольнения при закрытии предприятия. Как сообщает газета "Фонтанка", на встрече с сотрудниками представители Ford Sollers сообщили, что всем сотрудникам гарантированы минимум три оклада. Максимальная компенсация (от 5,5 до 12 окладов в зависимости от стажа), о которой автоконцерн заявил ранее, будет выплачиваться, если до 24 июня сотрудники не будут брать больничный, полностью выполнят производственный план и не получат дисциплинарное взыскание. Такие условия в профсоюзе называют невыполнимыми.

"Наши условия не стали обсуждать. Мы заявили, что готовы продолжить действия, пока у них такое желание не появится", - отметил Темченко.

По его словам, из-за итальянской забастовки дневная норма 8 апреля уже не выполнена на 18%. Он также отметил, что на эту пятницу запланирован пикет, на следующую - митинг, решается вопрос о полноценной забастовке.

Напомним, ранее Ford принял решение к концу июня полностью остановит производство легковых автомобилей в России, а также закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске, а также предприятие по выпуску двигателей в Елабуге.

 



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