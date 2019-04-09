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Московский листок

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 6

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России на длительный срок, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. За прошлый год в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, что на 4% меньше по сравнению с 2017 годом. Это самый низкий показатель с момента распада Советского Союза. В то же время количество выехавших из страны в 2018 году увеличилось на 16,9%.

Меньше всего мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана. Больше всего сократилось количество приезжающих из Украины и Узбекистана — эти страны в прошлом являлись крупнейшими миграционными донорами для России.

Эксперты РАНХиГС отмечают, что миграционный прирост падает на фоне роста естественной убыли населения. И если в 2017 г. прибывшие мигранты ее полностью компенсировали и население даже немного выросло (на 77 000 человек), в 2018 г. иностранцы заместили естественную убыль населения лишь на 57,2%.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
bombey написал 09.04.2019 11:26
Деньги кончились, невыгодно уже сюда ехать.
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Re: Re: Псевдо Чингачгуку в действительности Кронпринцу Аликперовичу Ху
Чингачгук написал 09.04.2019 10:48
Ошибаешься,как раз самый что ни на есть настоящий.А к этому дерьму аликперычу имею такое же отношение как и ты,по стилю не видно разве?
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Re: Псевдо Чингачгуку в действительности Кронпринцу Аликперовичу Ху
Крамольник написал 09.04.2019 10:41
Слушай, мистер тролль фабричный. Катился бы ты отсюда колбаской по Малой Спасской. А то пока ты здесь паяцничаешь и кривляешься там твоим "коллегам" денежное довольствие за прошлую неделю выдают. Поторопись!
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(без названия)
Чингачгук написал 09.04.2019 10:41
Вот уж "горе,так-горе".Неужто остановятся "реновации"г-на собянина,или-прекратится "строительство дачных домиков"а на Хованском кладбище будет совсем "малолюдно"?Впрочем,выход есть,надо всего лишь предоставлять всем приезжим-квартиры в Москве,вместе с пропиской,конечно,и тогда-половина средней азии точно слетится в столицу,кстати,неплохо бы подумать заранее,над "переименованием города",поскольку старое название "новых москвичей"-может не устроить,например,в "нью-орду",или в "чуркестан-сити"..
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(без названия)
В лад написал 09.04.2019 10:25
Коренное население РФ беднеет и приезжим некого стричь.
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(без названия)
Грамши написал 09.04.2019 10:24
То что грамотная молодежь уезжает из ЭрЭфии-это нормально.Кто хочет работать за копейки и ощущать на себе всю "прелесть" духовных скреп? Страна Господ и рабов-полный банкрот.
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