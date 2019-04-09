Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России на длительный срок, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. За прошлый год в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, что на 4% меньше по сравнению с 2017 годом. Это самый низкий показатель с момента распада Советского Союза. В то же время количество выехавших из страны в 2018 году увеличилось на 16,9%.

Меньше всего мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана. Больше всего сократилось количество приезжающих из Украины и Узбекистана — эти страны в прошлом являлись крупнейшими миграционными донорами для России.

Эксперты РАНХиГС отмечают, что миграционный прирост падает на фоне роста естественной убыли населения. И если в 2017 г. прибывшие мигранты ее полностью компенсировали и население даже немного выросло (на 77 000 человек), в 2018 г. иностранцы заместили естественную убыль населения лишь на 57,2%.