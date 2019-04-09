ЦБ зафиксировал рекордный отток иностранных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в капитал российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, сообщает Центробанк. Это минимальное значение с 1997 года, когда ЦБ стал предоставлять такую статистику, отмечает РБК.

По данным регулятора, в 2018 году зарубежные инвесторы изъяли из капитала российских компаний вложения на общую сумму 22,4 миллиарда долларов, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь 15,9 миллиарда долларов, что в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, рекордно плохой результат 2018 года во многом связан именно с низким объемом новых поступлений. "Достаточно значительные изъятия из капитала сочетаются со снижающимся притоком. Это снижение началось еще в 2017 году, а в 2018-м проявилось сильнее. Если раньше многие компании воспринимали ослабление курса и кризис в экономике как возможность для наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности своей продукции, то сейчас наблюдаются последствия санкционных трений", - отметила она.

По словам Орловой, статистика ЦБ говорит о все меньшей интегрированности России в мировой рынок прямых инвестиций.

Сальдо участия в капитале (поступления минус изъятия) стало отрицательным впервые с 2015 года. Для сравнения - в 2016 году приток по иностранным инвестициям в капитал компаний составлял $18,2 млрд, а в 2017-м - $9,7 млрд. В отрицательной зоне этот показатель по итогам года ранее находился только три раза: в 2003 году (минус $2,1 млрд), 2012-м (минус $866 млн) и в 2015-м (минус $445 млн), - следует из данных ЦБ.