Сердюков обвинил российский авиапром в "сумасшедших издержках"

Бывший министр обороны РФ, а ныне руководитель авиационного кластера в госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков заявил о завышении цен на продукцию российских авиапредприятий. По его словам, многие промышленные производства в авиапроме годами "не загружены даже на 50%, а некоторые и ниже".

"Сумасшедшие издержки ложатся на небольшой объем продукции, который мы выпускаем. Стоимость у нас сразу [более] завышенной получается, чем аналоги зарубежные. Я про качество даже не говорю, потому что отработать качественно на маленьких объемах практически невозможно, — объяснил топ-менеджер. — Могу сказать, что Airbus запустила новый проект А-350, выпускает 16 машин в месяц. Мы и 10% этого не делаем", - цитирует РБК выступление Сердюкова в ходе рабочего заседания Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса.

"В авиационной промышленности подшипников практически нет. Вот вам рынок. Один подшипник на двигатель стоит $50 тыс. — огромная цифра. Есть смысл туда вкладывать деньги? Конечно, есть. Без этого мы никуда не поедем", - отметил руководитель авиакластера.

По его словам, направление программ импортозамещения в отрасли необходимо корректировать.

"Тратим безумные деньги для импортозамещения, а замещаем продукцию, которая разрабатывалась 50, а то и больше лет назад, даже не понимая, что нам нужно сохранить каким-то образом текущее производство и поддержание той техники, которая у нас есть", - сказал Сердюков.

Ранее Росстат сообщал, что производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году упало на 13,5% после роста на протяжении нескольких лет. В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно. Снижение продолжилось в начале 2019 года: за январь—февраль производство летательных аппаратов упало на 48% к тому же периоду прошлого года.

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