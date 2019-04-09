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Московский листок

Генпрокуратура насчитала 66 млрд рублей ущерба от коррупции за 2018 год

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 1

Генпрокуратура насчитала 66 млрд рублей ущерба от коррупции за 2018 год

Материальный ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году составил 65,7 млрд руб. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года.

"Увеличилось число выявленных [коррупционных] деяний, причинивших существенный материальный ущерб. Причем его размер вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом (с 39,6 до 65,7 млрд руб.)", - говорится в тексте документа.

При этом в прокуратуре отметили, что в 2018 году за счет добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста удалось компенсировать 71% ущерба и взыскать 46,5 млрд рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Грамши написал 09.04.2019 11:19
Коррупция-это основа криминального фашистского режима изменников Советской Родины.
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