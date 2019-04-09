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Московский листок

Порошенко заявил о новых крылатых ракетах, способных долететь до Москвы

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 0

Порошенко заявил о новых крылатых ракетах, способных долететь до Москвы

Украина располагает высокоточными крылатыми ракетами с дальностью полета более тысячи километров, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

"Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет ... У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная и это все создано украинскими специалистами. ВСУ сейчас учатся их применять", - цитирует Порошенко агентство Unian.

По его словам, эта ракета способна уничтожить "любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать нас и эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса". "Это резкое увеличение обороноспособности", - добавил президент.

Он также напомнил, что Украина провела заключительные испытания ракетного комплекса «Ольха-М». «У нас на сегодняшний день «Смерч» и «Ураган» летают не более чем на 65-70 км, а сейчас будут на 130 км и высокоточно».

 



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