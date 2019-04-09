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Московский листок

РАНХиГС: около 40% россиян недовольны условиями жизни

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 2

РАНХиГС: около 40% россиян недовольны условиями жизни

Около 40% жителей России недовольны условиями жизни в стране. Об этом говорится в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС.

Как пишет "Коммерсант", больше всего наши сограждане недовольны доходами и отсутствием возможности платить за медицину и образование. Полностью довольны своими зарплатами только 11% опрошенных, частично - 38,7% респондентов. Больше половины опрошенных россиян (50,4%) сообщили, что зарплаты им не хватает на жизнь.

"В адаптации же граждан к экономическому положению преобладают пассивные стратегии: 81% опрошенных экономили, 39% тратили сбережения, 33% занимали деньги, 30% брали кредит, 8% - продавали имущество", - отмечается в мониторинге.

Чтобы адаптироваться к подобным условиям, 35% россиян были вынуждены поменять работу или найти подработку (16,6% в марте 2018 года), еще 44,1% использовали личное подсобное хозяйство (27,5%). При этом доля тех, кто покупали ценные бумаги, валюту или делали вклады в банках сократилась за год более чем в два раза.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
О написал 09.04.2019 14:58
Опять это вечно недовольное быдло чем-то недовольно
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А 60 довольны?
Только 40 не довольны ? написал 09.04.2019 14:11
А 60 проц ДОВОЛЬНЫ? Ух! Ой! Уй! Мдяяя...
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