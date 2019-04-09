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Московский листок

Минфин США разрешил Дерипаске передать акции En+ его детям

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 3

Минфин США разрешил Дерипаске передать акции En+ его детям

Министерство финансов США разрешило российскому миллиардеру Олегу Дерипаске перевести 10,5 млн акций En+ стоимостью свыше $78 млн в трастовый фонд, учрежденный для двух его детей, рожденных в браке с бывшей женой Полиной Юмашевой, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, в декабре прошлого года минфин США сообщил, что готов исключить из санкционного списка En+, так как Олег Дерипаска согласился сократить свою долю в компании. В соглашении также говорилось также о праве Дерипаски выполнить условия расторжения брака с Полиной Юмашевой, которые были определены до введения Вашингтоном санкций против предпринимателя и контролируемых им компаний.

Одно из условий предусматривало передачу 10,5 млн акций En+ в фонд Liberi. В этой компании подтвердили изданию, что Liberi – трастовый фонд двух детей Дерипаски.

По словам представителя российского предпринимателя Ларисы Беляевой, голосами, представленными в доле акций En+, переданной в фонд Liberi, будут распоряжаться попечители, назначенные американским Минфином.

Как отмечает газета "Ведомости", Дерипаска женился на Юмашевой, дочери экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева, в 2001 г. В марте представитель Юмашевой рассказал изданию, что она развелась с Дерипаской более года назад. У семьи двое детей – Петр и Мария, им 17 и 15 лет соответственно.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
К написал 09.04.2019 15:01
А кому еще Дерипаска должен что либо передавать, если быдло работать не хочет и не умеет ничего делать? Конечно, своим детям. Он заработал - он и передал
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было б странно если б не разрешили
Дед Панас написал 09.04.2019 14:23
речь то идет о внуках Ельцина, который так много сделал для США - такую страну развалил.
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Свои долги перед Пу
Трамп отрабатывает написал 09.04.2019 14:15
Трампик исправно отрабатывает свои долги перед Пу за протаскивание его в "президенты". Санкции с путинского кошелька - Дирипаськи снял.
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