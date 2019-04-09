Минфин США разрешил Дерипаске передать акции En+ его детям

Министерство финансов США разрешило российскому миллиардеру Олегу Дерипаске перевести 10,5 млн акций En+ стоимостью свыше $78 млн в трастовый фонд, учрежденный для двух его детей, рожденных в браке с бывшей женой Полиной Юмашевой, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, в декабре прошлого года минфин США сообщил, что готов исключить из санкционного списка En+, так как Олег Дерипаска согласился сократить свою долю в компании. В соглашении также говорилось также о праве Дерипаски выполнить условия расторжения брака с Полиной Юмашевой, которые были определены до введения Вашингтоном санкций против предпринимателя и контролируемых им компаний.

Одно из условий предусматривало передачу 10,5 млн акций En+ в фонд Liberi. В этой компании подтвердили изданию, что Liberi – трастовый фонд двух детей Дерипаски.

По словам представителя российского предпринимателя Ларисы Беляевой, голосами, представленными в доле акций En+, переданной в фонд Liberi, будут распоряжаться попечители, назначенные американским Минфином.

Как отмечает газета "Ведомости", Дерипаска женился на Юмашевой, дочери экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева, в 2001 г. В марте представитель Юмашевой рассказал изданию, что она развелась с Дерипаской более года назад. У семьи двое детей – Петр и Мария, им 17 и 15 лет соответственно.