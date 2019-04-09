Двух астраханских депутатов-единороссов отправили в колонию за педофилию

Ленинский районный суд Астрахани во вторник приговорил двух бывших депутатов областной думы третьего созыва от "Единой России" Виталия Курскова и Игоря Поплевко соответственно к 24 и 16 годам лишения свободы, признав их виновными в целой серии сексуальных преступлений против детей.

Как передает Интерфакс, всего доказано 78 преступных эпизодов, среди которых - изнасилования детей, насильственные действия сексуального характера в их отношении, получение от детей сексуальных услуг и использование несовершеннолетних для сьемки порнографии (п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "а" ч. 3 ст. 132, п. "а" ч. 3 ст. 131, ст. 240.1, п.п "а, б, в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

О многочисленных преступлениях, расследованных в рамках этого уголовного дела, стало известно благодаря бдительности местной жительницы. Вечером 10 марта 2018 года встревоженная астраханка позвонила в полицию и сообщила, что ее сосед водит в квартиру детей. Когда стражи порядка попытались пройти в квартиру, мужчина не открыл дверь. Он спрыгнул с балкона второго этажа и попытался скрыться, однако был задержан.

При обыске в квартире правоохранители изъяли фото-видео аппаратуру, ноутбуки, флешки и жёсткие диски, на которых хранились 1400 фотографий и видеозаписи порнографического характера. На кадрах фигурировали, в том числе, несовершеннолетние мальчики и девочки.

Следователи установили личности 10 несовершеннолетних, которые пострадали от действий преступников. На момент участия в съёмках им было от 8 до 17 лет.