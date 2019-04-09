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Московский листок

Зарплаты россиян в 2019 году будут расти в четыре раза медленнее инфляции

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 0

Зарплаты россиян в 2019 году будут расти в четыре раза медленнее инфляции

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных зарплат в России в текущем году до 1,1% вместо ожидаемых ранее 1,4%. Это следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы.

Согласно документу, в 2020 году рост реальной заработной платы в годовом отношении составит 2,0%, с 2021 по 2024 год – 2,7%. При этом, согласно материалам ведомства, инфляция в текущем году не превысит 4,3%, а в 2020 году снизится до 3,8%. Таким образом в 2019 зарплаты россиян будут расти в 4 раза медленнее чем цены в магазинах.

Кроме того, Минэкономразвития скорректировало прогноз по курсу рубля с 63,9 рублей за доллар, о которых говорилось в предыдущей осенней версии прогноза, до 65,1 рубля/доллар

Также, незначительно понижен прогноз по росту промпроизводства в 2019 году до 2,3% с 2,4%.

 



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