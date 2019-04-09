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Московский листок

Медведев отдал Усманову маркировку всех товаров в России

Опубликовано 09.04.2019 в разделе комментариев 0

Медведев отдал Усманову маркировку всех товаров в России

Компания "Центр развития перспективных технологий", принадлежащая структурам Алишера Усманова, "Ростеха" и венчурного инвестора Александра Галицкого назначена оператором цифровой маркировки всех товаров. Такое распоряжение 3 апреля подписал премьер–министр Дмитрий Медведев, сообщают "Ведомости".

Проект маркировки товаров стартовал еще в 2016 г., когда специальные цифровые метки стали наноситься на меховые изделия. Через год стартовала добровольная маркировка лекарств, в 2018 году система распространилась на ювелирные изделия, обувь, табак. До конца текущего года в обязательный перечень добавят духи, туалетную воду, шины, покрышки, белье, фотокамеры и различные предметы одежды. К 2024 году маркировку планируют распространить на все российские товары.

До марта 2019 г. оператором маркировки меха была Федеральная налоговая служба (ФНС), затем она передала эти функции ЦРПТ.

Расходы на создание системы оцениваются в 205,7 млрд руб. за 15 лет. Государственные вложения не предусмотрены: расходы инвестора оплатят производители. За свои услуги ЦРПТ собирается брать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара. Кроме того, в будущем компания собирается зарабатывать на продаже аналитики. В среднем первые семь лет проекта ежегодно ЦРПТ рассчитывает получать прибыль в 1,5 млрд руб. и выйти на окупаемость за это время при доходности 16%, следует из проекта соглашения. От государства оператор получит исключительные права на информационную систему маркировки лекарств и шуб, которую создавала ФНС.

Эксперты уверены, что маркировка спровоцирует рост цен на 5-10 %, в том числе на социально значимые товары первой необходимости и продукты питания.

 



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