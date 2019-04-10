Фейк "американцев на Луне не стояло!"

Теперь, пожалуй, надо заняться фейком о том, что на самом деле американцы на Луну не высаживались, благо в этом году будет круглая годовщина этого события – 50 лет.

Сами понимаете, что ни лично я, ни другие скептики не могу быть инициаторами разоблачения «фейка скептиков», тут нужен конспиролог – талант, уверенный, что против его любимого НАСА «созрел заговор» негодяев-скептиков, уверяющих, что астронавты США на Луну не летали и их на Луне «не стояло».

Ещё раз. Сторонники теории заговоров или конспирологи – это не скептики, которые никаких заговоров не разоблачают, это лица, по своей инициативе разоблачающие заговор этих скептиков против НАСА и правительства США. Ну, ладно.

И на подходящего умника-конспиролога мне указали – это по внешнему виду очень юный, но очень активный конспиролог, вставший на защиту НАСА грудью, измазанной соплями, - Виталий Егоров — «популяризатор космонавтики, ведущий блога о космосе Zelenyikot». Правда сведения об этом «зелёном коте» скудноваты, и кроме того, что он «популяризатор» и блогер, известно только, что он энтузиаст космических исследований, журналист, начинающий научно-популярный писатель и ещё и специалист по связям с общественностью. Куда уж до него мне, написавшем об американской афере первую в России книгу и десятки статей? Или доктору физмат наук А.И. Попову, тоже написавшему книгу о лунной афере США и ведущему авторитетный сайт по этой проблеме?

Поэтому, когда 11.02.2018 года в Санкт-Петербурге собрался Форум «Ученые против мифов-6», то эти учёные пригласили выступить по этой проблеме не Попова, и даже не меня, а вот этого «энтузиаста космических исследований» Виталия Егорова. Это, конечно, об этих учёных говорит больше, чем имеющиеся у них документы об образовании и защите диссертаций, но в данном случае меня в первую очередь интересуют не они, а этот Виталий, болтовня которого была тиражирована на сотнях сайтов.

Отдам ему должное, он начал с того, что сам попытался понять, кто он такой? «Для начала оговорюсь, что я не учёный. Блогер - это не научное звание», - открыл людям глаза конспиролог Виталий. С этим выводом не поспоришь, хотя сам Егоров вряд ли согласиться с очевидным – с тем, что блогер – это диагноз.

И блогер Егоров на этом Форуме начал учить учёных: «Высадка на Луне — это сложнейшая техническая операция, потребовавшая усилий десятков тысяч высококлассных профессионалов. Это колоссальные инновации и риск. И все детали этой миссии подробно изложены на миллионах страниц опубликованных документов, научных публикаций, фото и видео».

Ну что возьмёшь со специалиста по связям с общественностью и начинающего научно-популярного писателя? Он ведь не знает, посему и учёным не может сообщить, что это не они, конспирологи, а именно скептики тщательнейшим образом ознакомились с этими сфабрикованными НАСА документами, фото и результатами анализов грунта, выдаваемого НАСА за лунный, прежде чем задали НАСА вопросы, от которых говорливое НАСА затянула язык в … . Именно туда! И глухо молчит уже 50 лет, выпуская вместо себя вот таких добровольцев-виталиков.

Разумеется, Виталий не сообщает учёному обществу и, без сомнений, даже не понимает, что означает тот факт, что в числе этих миллионов «документов», нет статей о высадке американцев на Луну не в выпускаемых НАСА комиксах, а в рецензируемых научных журналах мира.

Науке сей подвиг высадки на Луну до сих пор не известен.

Виталий это вряд ли оценит, но именно он учит учёных познавать мир: «Чтобы разобраться в деталях полета на Луну и возвращения обратно, требуется не только и не столько инженерно-космическая компетенция, сколько желание узнать, как оно было». Это круто! Быть некомпетентным бараном в вопросе, о котором болтаешь, и сообщать людям истину только потому, что имеешь желание балаболить??

Желание как метод познания мира, - это по-настоящему круто!!

«Как они сели и взлетели? Где сейчас лунный грунт и кто его изучает? Какие следы на Луне остались и как их увидеть? Может ли космическая радиация навредить людям в полете? Все вопросы имеют ответы», - уверяет Егоров, не понимая, что если бы ответы были, то их бы уже давно огласила НАСА, а не умственно недоразвитые блогеры, для которых примером для подражания является Иван-дурак с его «По щучьему велению, по моему хотению!», - блогеры, уверенные, что знания можно заменить желанием болтать.

«Но если человек продолжает их задавать, ожидая или требуя от вас ответов, то это тоже его характеристика: он не готов искать новые знания, неспособен или ленив в поиске ответов на вопросы, которые интересуют его самого, и его вполне устраивает первая попавшая версия ответа, если просто ему нравится или соответствует его убеждениям». Иди ты! Блогер Виталик, понятное дело, не способен понять, что в данном деле нет необходимости искать ответы на вопросы, поскольку эти ответы ОБЯЗАНА дать НАСА.

«Когда же подобные вопросы задает космический инженер, - повышает градус Егоров, - то это просто признание его профнепригодности, и, к сожалению, такие сейчас трудятся на предприятиях Роскосмоса. К счастью их единицы».

А к счастью ли то, что на предприятиях Роскосмоса всего лишь единицы понимают, что американцев на Луне не стояло?

Давайте сравним результаты этого счастья.

В нынешней России уже 24 года (24 года, Виталий!) пытаются создать ракету «Ангара», способную вывести на орбиту земли 35 тонн полезного груза. В своей тяжёлой версии «Ангара» даже испытана! Один раз - в 2014 году. Следующее испытание планируют провести в 2021 году. И не надо думать, что денег нет, поскольку уже израсходовано на создание этой ракеты 5 миллиардов долларов.

Сравните эти достижения Роскосмоса с результатами создания ракеты Илоном Маском. За семь лет, потратив 500 миллионов долларов, он создал и успешно испытал ракету «Falcon Heavy», способную вывести на околоземную орбиту 65 тонн полезного груза.

Причём, у Илона Маска занимались созданием ракеты 2 тысячи человек, в НАСА работают по найму 17 тысяч работников, а в Рашке только в центре Хруничева кормятся 40 тысяч высокоталантливых сотрудников, верящих в то, что американцы были на Луне и заменяющих свою компетентность желанием. Желанием получать деньги. А во всём Роскосмосе кормится 220 тысяч человек, не считая попов со святой водой.

Мне могут сказать, что у Илона Маска не входят в штат многие, кто готовят элементы ракет, а у нас входят, посему и штатная численность больше. Это так, но деньги! Ведь у Маска и стоимость ракеты уже в 10 раз ниже!

При этом в 2018 году Китай выполнил 39 запусков космических аппаратов, Илон Маск – 21, собственно НАСА – 10, ЕС – 11, Индия – 7, Япония – 6 и даже Новая Зеландия – 3. А Роскосмос аж – 17! Вот, что значит святая вера в высадку американцев на Луну и попы с кадилами как инструментами научного познания.

Ладно, не будем трогать Роскосмос, поскольку у меня к Егорову просьба сделать то, что нельзя сделать мне, а именно - связаться с общественностью Генеральной прокуратуры и Совета Федерации и потребовать от них, чтобы они разоблачили и запретили мой, Попова и других исследователей «фейк» про то, что

- американцев на Луне не стояло!

А для этого Чайка или Клишиас, а лучше оба сразу, обязаны обратиться в НАСА с требованием ответить на те мои доводы и доводы иных скептиков, которыми мы доказываем, что астронавты США на Луну не летали и их на Луне не было.

А как иначе разоблачить этот фейк?

Кому в этом вопросе может потребоваться желание конспирологов защитить НАСА «от заговора скептиков» голой, да ещё и дебильной болтовнёй виталиков? НАСА этим блогерам-виталикам не давало доверенности на объяснения деталей своей аферы, поэтому нечего им и соваться в эти детали.

Нужны ОФИЦИАЛЬНЫЕ объяснения НАСА.

Так что - вперёд, виталики! На Клишиаса и Чайку!