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Московский листок

Новороссия уже мстит своим предателям

Опубликовано 10.04.2019 в разделе комментариев 1

В студии Максима Калашникова – Оборотень (Андрей Седлов), член Комитета 25 января и ОД «Новороссия», глава Координационно-правового центра «Война и мир». Почему Москва, обещав в 2014 году полную поддержку Русской весне и повстанцам Донбасса, сейчас поставила выдачу их в лапы Киеву буквально на конвейер? Почему начался второй круг уничтожения добровольцев – но уже бандократиями ЛНР и ДНР?



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Всего комментариев к статье: 1
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Казарян Левон Георгиевич написал 10.04.2019 01:14
"Почему начался второй круг уничтожения добровольцев &#8211; но уже бандократиями ЛНР и ДНР?"
- - - - - - -
Потому, что целью всего этого бесчинства на Донбассе является уничтожение пассионарных людей из России и с Украины. Так как они представляют угрозу для "миропорядка". О чем с самого начала писал в ЖЖ агентурный navigator011.
.
Соответственно, задача пассионарных людей состоит в том, чтобы не ехать на Донбасс, где подставят под пули.
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