Новороссия уже мстит своим предателям

В студии Максима Калашникова – Оборотень (Андрей Седлов), член Комитета 25 января и ОД «Новороссия», глава Координационно-правового центра «Война и мир». Почему Москва, обещав в 2014 году полную поддержку Русской весне и повстанцам Донбасса, сейчас поставила выдачу их в лапы Киеву буквально на конвейер? Почему начался второй круг уничтожения добровольцев – но уже бандократиями ЛНР и ДНР?
Казарян Левон Георгиевич написал 10.04.2019 01:14
- - - - - - -
Потому, что целью всего этого бесчинства на Донбассе является уничтожение пассионарных людей из России и с Украины. Так как они представляют угрозу для "миропорядка". О чем с самого начала писал в ЖЖ агентурный navigator011.
.
Соответственно, задача пассионарных людей состоит в том, чтобы не ехать на Донбасс, где подставят под пули.