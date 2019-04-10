Анатолий Баранов: Вот Лазурный берег они бы с удовольствием присоединили, а Донбасс - нет, не интересно

Дал комментарий "Свободной прессе".

Донбасс активно движется в сторону вхождения в состав России. Об этом заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, цель региона — «возвращение на Родину полноправным членом», в то время, как Украина приносит Донбассу лишь снаряды, разрушения, массы погибших и блокаду.

«Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем», — подчеркнул глава республики.

— Пять лет Россия даже не признает ДНР и ЛНР, о каком вхождении можно говорить? Если в 2014-м году еще можно было надеяться на то, что Донбасс войдет в РФ по крымскому сценарию, то в 2019-м году надо уже строить какие-то иные планы, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Прежде всего, нужно строить такую собственную государственность, какую можно было бы хотя бы признавать. Заключать с ней договоры и соглашения, вести экономическую деятельность не по черным и серым схемам, а легально.

— Пушилин говорит, что интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Насколько сегодня можно говорить об интеграции Донбасса в состав России как экономически, так и политически?

— Он выдает желаемое гражданами за действительное. Хотя экономическая интеграция могла бы идти интенсивнее. Не по схеме «контрабандный уголь за полцены», а по-другому. Например, вчера я говорил о гипотетической возможности через ЛДНР легализовать некоторую иранскую продукцию, которую просто невозможно по причине санкций сертифицировать в РФ. А в ЛДНР — можно! И, во-первых, решить проблему дефицита некоторых важных вещей в самих республиках Донбасса, а во-вторых разместить в ЛДНР некоторые технологии, которые дадут работу местным гражданам и позволят реализовывать что-то и в РФ, и даже в ЕврАзЭС.

Скажем, уже завтра можно решить проблему дефицита в ЛДНР медикаментов, но совершенно непонятно, с кем иметь дело? Местные чиновники всего боятся, а российским «кураторам» просто не до того.

— Если представить себе, что Россия вдруг решает включить ДНР и ЛНР в свой состав, сколько потребуется времени для них, чтобы стать полноценными российскими регионами?

— Это очень трудно себе представить. Это абсолютно вредно сегодня — как для Донбасса, так и для РФ. Надо начинать с признания.

— Кстати, при каких условиях могло бы произойти признание ДНР и ЛНР Россией?

— Признание ЛДНР Россией могло бы произойти, если бы в руководстве страны не сидели люди, попрятавшие награбленное на Западе, трясущиеся вовсе не из-за санкций как таковых, а боящихся все это потерять. Почему сталинские наркомы были такими решительными в международных делах? Да потому что отдыхать они ездили в Сочи и Ялту, и прекрасно понимали, что случись им эмигрировать на Запад, эмиграция закончится для них у ближайшей стенки на вокзале Остбаннхоф.

Вот только что генпрокурор заявил о масштабных хищениях в Роскосмосе, Росатоме, «Уралвагонзаводе», Ростехе — а ведь это же опора опор, кузница кадров. А где все уворованное? Думаю, уже давно за пределами родины, в логове вероятного противника. Вот Лазурный берег они бы с удовольствием присоединили, а Донбасс — нет, не интересно.

Генпрокуратура заявила о хищении 1,6 млрд рублей в "Ростехе" и "Роскосмосе"

— По словам Пушилина, население с пониманием относится к геополитическим трудностям, вставшим на пути ДНР. Так ли это? Не уменьшилось ли за пять лет желание стать частью России? Или многие готовы вернуться в состав Украины, лишь бы прекратилась война?

— Я думаю, сегодня жители Донбасса думают очень по-разному. И процент тех, кто думает не так, как нам бы хотелось, несомненно увеличивается — а сколько можно держать людей в условиях, в которых жить невозможно даже в Африке, где хотя бы тепло?

Я еще в 2014-м году писал, что настоящей победой на Донбассе будет не уничтожение украинской техники и мобилизованных вояк, а создание такого уровня жизни на этих территориях, который будет казаться завидным для остальной Украины. Поверьте, это было совсем нетрудно — уровень жизни на Украине постоянно падает, и сравняться с ним в богатых когда-то регионах Донбасса было реально. А что мы видим сегодня? Украина на самом днище, но снизу уже стучит Донбасс.

Вот она проблема, а не геополитика мифическая, не козни Запада и даже не ВСУ.