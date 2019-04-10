Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Министр Орешкин ничего лишнего не знает про 600 миллиардов

Опубликовано 10.04.2019 в разделе комментариев 1

путин экономика орешкин
Министр Орешкин ничего лишнего не знает про 600 миллиардов

На пленарном заседании V международного Арктического форума в Петербурге Путин отвечал на вопрос о влиянии санкций и упомянул про развитие собственного производства товаров, которые раньше закупались за границей. 

В прошлом году в импортозамещение были вложены около 600 млрд рублей, отметил Путин, но засомневался и попробовал уточнить цифру у сидящего в зале Орешкина, однако тот не сумел подсказать.

«Министр забыл», – констатировал президент.

***

А как он мог забыть, чего не знал?

600 миллиардов рублей - это почти 10 миллиардов долларов. Вот мне даже интересно, как можно вложить такую кучу денег, чтобы совсем не было заметно?

У нас что, прямо все отечественное? Автомобили, мобильные телефоны, презервативы? А вот на немецкой машине езжу, телефон китайский, а гондоны разные... Но что-то как Баковскую фабрику закрыли, так больше про отечественное гондоностроение ничего не слыхать.

Может, специально для президента выпускают, очень малыми партиями? Вот он и удивляется - у него все отечественное, а у других нет. И денежки тю-тю...

А министр-то может и знает, где денежки, да не скажет - вон, Улюкаев уже договорился.

Так Орешкин хоть молодой, а сразу видно, что умный - знает, что быть дураком в правительстве всяко лучше, чем передовиком производства на зоне.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Здесь вам, ребята, не Россия! Здесь край жлобов, страна-урод! Здесь даже власти голубые
!!!DAJATOTTAKIBOGBLJ!!!&&& написал 10.04.2019 01:38
И каждый житель - обормот!
-То таки пока в стране установленная после гав-ностройки - "революции завлабов" - таки идиотическая диктатура бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных таки будет цвести и таки - процветать - ничего с мертвой точки таки не сдвинется - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин захватывает власть над миром?
Путин захватывает власть над миром?
09.04.2019
Новороссия уже мстит своим предателям
Новороссия уже мстит своим предателям
10.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Министр Орешкин ничего лишнего не знает про 600 миллиардов (1)
Анатолий Баранов: Вот Лазурный берег они бы с удовольствием присоединили, а Донбасс - нет, не интересно (0)
Новороссия уже мстит своим предателям (1)
Фейк "американцев на Луне не стояло!" (0)
Медведев отдал Усманову маркировку всех товаров в России (0)
Зарплаты россиян в 2019 году будут расти в четыре раза медленнее инфляции (1)
Двух астраханских депутатов-единороссов отправили в колонию за педофилию (2)
Минфин США разрешил Дерипаске передать акции En+ его детям (4)
РАНХиГС: около 40% россиян недовольны условиями жизни (0)
Порошенко заявил о новых крылатых ракетах, способных долететь до Москвы (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Быть дураком в правительстве всяко лучше, чем передовиком производства на зоне
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сколько можно держать людей в условиях, в которых жить невозможно даже в Африке, где хотя бы тепло?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Про Пирожка
Максим Калашников Максим Калашников: Новороссия уже мстит своим предателям
Максим Калашников Максим Калашников: В РФ назревает новый спад. А также - Игорь Стрелков и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss