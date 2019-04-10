Министр Орешкин ничего лишнего не знает про 600 миллиардов

На пленарном заседании V международного Арктического форума в Петербурге Путин отвечал на вопрос о влиянии санкций и упомянул про развитие собственного производства товаров, которые раньше закупались за границей.
В прошлом году в импортозамещение были вложены около 600 млрд рублей, отметил Путин, но засомневался и попробовал уточнить цифру у сидящего в зале Орешкина, однако тот не сумел подсказать.
«Министр забыл», – констатировал президент.
***
А как он мог забыть, чего не знал?
600 миллиардов рублей - это почти 10 миллиардов долларов. Вот мне даже интересно, как можно вложить такую кучу денег, чтобы совсем не было заметно?
У нас что, прямо все отечественное? Автомобили, мобильные телефоны, презервативы? А вот на немецкой машине езжу, телефон китайский, а гондоны разные... Но что-то как Баковскую фабрику закрыли, так больше про отечественное гондоностроение ничего не слыхать.
Может, специально для президента выпускают, очень малыми партиями? Вот он и удивляется - у него все отечественное, а у других нет. И денежки тю-тю...
А министр-то может и знает, где денежки, да не скажет - вон, Улюкаев уже договорился.
Так Орешкин хоть молодой, а сразу видно, что умный - знает, что быть дураком в правительстве всяко лучше, чем передовиком производства на зоне.
А.Б.
!!!DAJATOTTAKIBOGBLJ!!!&&& написал 10.04.2019 01:38
-То таки пока в стране установленная после гав-ностройки - "революции завлабов" - таки идиотическая диктатура бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных таки будет цвести и таки - процветать - ничего с мертвой точки таки не сдвинется - то таки да...