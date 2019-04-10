Общаги Москвы и Камчатки. Срок давности на страже интересов жулья

15-го апреля 2019 г. Камчатский городской суд рассмотрит иск жуликов (хозяева АО «Камчатжилстрой») о выселении из дома по адресу Победы 27 двух семей.

Остальные на очереди.

Напоминаем, мы уже неоднократно писали о доме 27 на Проспекте Победы (Петропавловск-Камчатский). О том, как жулики, объявившие данный дом своей собственностью, при поддержке городской и областной администраций пытались отобрать дом у жильцов (людей, честно зарабатывавших себе крышу над головой на стройках города). В ход пошло всё - от отключения света и тепла в зимние морозы до угроз отобрать детей.

В результате устроенной жильцами (при поддержке московских коммунистов) кампании протеста - стало потише. Более того, власти даже подала жалобу в арбитражный суд на передачу дома в муниципальный жилой фонд. Процесс пошел.

«По результатам прошедших судебных заседаний складывается навязчивое впечатление, что Администрация ПКГО (Петропавловска-Камчатска) вышла в суд для признания сделки приватизации общежития, расположенного по ул. Пр. Победы, 27 в г. Петропавловске – Камчатском, чисто формально – лишь бы отбыть процессы и поставить галочку о том, что Администрация обратилась в суд и тем самым отреагировала на Информационное письмо прокуратуры, которым была поставлена в известность о незаконности сделки приватизации общежития», - комментирует ход процесса Токунова Лариса Владимировна, юрист, защищающий жильцов данного общежития.

Результат такой защиты был ожидаемым.

Суд в своём решении (оглашённом 25 октября 2018 года) вспомнил про запрет «на приватизацию юридическими лицами объектов жилищного фонда, находящихся на балансе государственных предприятий (постановления конституционного суда РФ от 15.06.2006 № 6-п, от 30.03.2012 № 9-П)». А так же о том, что «исходя из пункта 1 приложения 3 к постановлению № 3020-1, разъяснений, изложенных в пункте 5 Информационного письма президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1997 № 15 «Обзор практики решения споров, связанных с приватизацией государственных и муниципальных предприятий» следует, что объекты государственной собственности (в том числе жилой и нежилой фонд), расположенные на территории, находящейся в ведении Соответствующего совета народных депутатов, относятся к муниципальной собственности».

Суд констатировал, что «таким образом, приватизация юридическими лицами используемых по назначению объектов жилищного фонда законом запрещена в целях сохранения целевого назначения жилищных объектов, в том числе, жилых помещений жилищного фонда социального использования, эксплуатируемого в интересах населения.»

Далее суд фактически подтвердил заявления защитницы жильцов общежития о том, что администрация защищала свои права и права жителей не самым эффективным способом: «…истцом по своей воле и в своем интересе согласно статье 9 ГК РФ избран предусмотренный статьей 12 ГК РФ такой способ защиты гражданских прав, как требование о признании сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, а это требование не входит в перечень требований, на которые исковая давность не распространяется в силу статьи 208 ГК РФ….

…судом рассмотрен иск Администрации городского округа по заявленному предмету и изложенным основаниям, поскольку формулирование предмета и оснований иска является прерогативой истца, а процессуальный закон не предоставляет суду право изменять предмет или основания иска по своему усмотрению с целью использования более эффективной защиты прав истца».

А затем суд отказал в изъятии дома у жуликов поскольку «исковые требования администрации городского округа удовлетворению не подлежат в связи с пропуском срока исковой давности» (отметим, что жулики захватившие дом, как правило объявляют жильцам о своем присутствии минимум через три года, как раз по истечению срока оспаривания сделки).

И вот напоследок отметим, что пока одни представители власти (городская власть) «пытались» изъять дом, другие, а именно - Минимущество Камчатского края на том же суде заявляло, что «иск (горадминистрации об изъятии дома) удовлетворению не подлежит».

Шизофрения власти, «хитрый план» или простое бесхитростное жульство?

Горадминистрация подала апелляцию. Тоже проиграла. Сейчас ею готовится кассационная жалоба. Ну, а собственник подает иски о выселении жильцов общаги.

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А тем временем в Москве Росимущество продолжают борьбу по зачистке дома по Ставропольской 17 от живущих в нем московских строителей. По мнению Росимущества - данный дом нужен под размещение студентов института МИРЭА. Естественно, студенты - это дело нужное (без шуток), но делать бомжами одних людей, чтобы обучить других, это какая-то странная социальная программа. Особенно, если учесть, что деньги на строительство студенческих общежитий министерством образования выделялись.

На этот раз господа из МИРЭА публично обратились к депутату от ядра Анатолию Борисовичу Выборному. Они заявили, что жильцы данного дома ещё не выселены на улицу – это проявление коррупции. И попросили депутата взять их выселение под свой контроль. Депутат обещал.

Да, разные у разных людей понятия о коррупции. По чисто субъективному мнению автора материала - на мысль о присутствии в данном деле коррупции наводят совершенно другие вопросы:

- Почему вопреки ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», Указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8, бывшие общежития, такие, как дом на Ставропольской 17 - не был передан муниципальный жилой фонд, а завис у Росимущества.

- Почему вопреки ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», дающей жильцам права на заключение договора социального найма и приватизацию жилья, суд в 2016 г. напринимал решений о выселении большинства из них (решения не были выполнены лишь потому, что жильцы при поддержке московских коммунистов держат оборону дома).

- Почему за избиения жильцов, как судебными приставами, так и бандитами, не одетыми в форму, никто до сих пор не понёс ответственности?

Также есть вопросы и о сроке давности.

Первый, риторический. Почему, если жулик украл дом больше 3-х лет назад, на него срок давности распространяется. А люди, заработавшие жилье в данном доме тяжелым трудом, прожившие в нем 10, 20, а то и 30 лет, сроком давности совершенно не защищены?

И второй. Главный! Как вы думаете, товарищи, когда у трудового народа, наконец, лопнет терпение и он захочет призвать этих жуликоватых ребят к ответу, срок давности на дела этих жуликов будет распространяться? Или как-нибудь без него обойдутся?