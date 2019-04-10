Министр Орешкин всегда точен в своих прогнозах

Минэкономразвития ожидает, что курс рубля к доллару в среднем за 2019 г. составит 65,1 руб./$, говорится в подготовленном ведомством обзоре. В I квартале этого года курс оказался ниже, чем прогнозировало министерство, – 66,2 руб./$ фактически против ожидаемых 64,2 руб./$.

Министр Орешкин ничего лишнего не знает про 600 миллиардов

В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.

В марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз будет скорректирован.

В презентации к выступлению министра в Госдуме говорилось, что ведомство понизило прогноз до 66,4 руб./$.