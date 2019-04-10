Для "достойной" жизни россиянам достаточно получать 66 тыс. в месяц

Россиянам для достойной жизни в среднем нужен ежемесячный доход в размере 66 тысяч рублей. Москвичам - не менее 100 тыс. рублей, а жителям Санкт-Петербурга - 91 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Финансовый университет при Правительстве РФ, сообщает "Российская газета".

Самые большие запросы по желаемой зарплате также наблюдаются у жителей подмосковных Химок, Балашихи и Подольска.

Самые скромные ожидания оказались у жителей Читы (50 тыс. рублей), Улан-Удэ (54 тыс. рублей), а также Барнаула и Якутска (по 55 тыс. рублей в месяц).

Опрос также показал, что 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, уже добились необходимого им уровня дохода. Большая часть таких респондентов отмечена в Москве, Казани, Грозном и Махачкале. В то же время 19% опрошенных планируют достичь желаемого в ближайшие пять лет. Еще 48% процентов уверены, что никогда не смогут приблизится к этой отметке.

Кроме того, в ходе опроса был определен набор основных благ, составляющих стандарт качества жизни. Среди них - наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценно питаться, заниматься спортом или любимым делом, посещать театры, выставки, иметь интересную работу, путешествовать по стране и за границу.