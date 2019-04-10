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Московский листок

Михаила Абызова оставили без имущества

Опубликовано 10.04.2019 в разделе комментариев 0

Михаила Абызова оставили без имущества

Следствие арестовало имущество бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, заявил представитель СК на заседании Мосгорсуда в среду.

По его словам, экс-министр пытался снять средства с банковских счетов до их ареста. Сумму арестованных активов экс-министра следователь не уточнил.

"Частью данного преступного сообщества приняты меры по сокрытию денежных средств, полученных в результате совершения данного преступления. До наложения ареста на имущество одного из обвиняемых — Абызова — установлены попытки снятия денежных средств со счета. В результате оперативных действий эти попытки были пресечены, и на данные средства был наложен арест", - цитирует РБК представителя СК.

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупно мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта и в тот же день заключен под арест с санкции Басманного суда Москвы. По версии следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Фигуранты дела отрицают вину и настаивают, что предметом уголовного дела стали гражданско-правовые отношения.

 



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