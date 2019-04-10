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Московский листок

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Опубликовано 10.04.2019 в разделе комментариев 0

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку подозревает, что с белорусскими сертификатами на российский рынок попадают фрукты из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта. По его словам, с 1 по 7 апреля на границе было задержано 36 машин с этой продукцией без документов. Он подчеркнул, что фрукты пытались ввезти незаконно.

Кроме того, задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения, однако, как напомнил Данкверт, в прошлом году "белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале".

 



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