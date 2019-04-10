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Московский листок

ЦИК передаст мандат Алферова ректору Московского инновационного университета

Опубликовано 10.04.2019 в разделе комментариев 1

ЦИК передаст мандат Алферова ректору Московского инновационного университета

Центризбирком РФ передаст вакантный депутатский мандат Жореса Алфёрова ректору Московского инновационного университета Михаилу Берулаве, говорится в постановлении ЦИК РФ.

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты(...), из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией КПРФ, Берулаве Михаилу Николаевичу", - говорится в проекте постановления ЦИК России.

Ранее на вакантное место в нижней палате претендовал Павел Грудинин, но ЦИК отказался утверждать такое решение, сославшись на то, что он не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов. Грудинин оказался владельцем офшора в Белизе, который не был указан в его депутатской декларации.

Михаил Берулава - российский педагог, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. С 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы шестого созыва. Является ректором Московского инновационного университета.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Арата Горбатый написал 10.04.2019 14:02
А что это за Университет инновационного развития? Очередная контора "Рога и копыта" от образования? И какими научными трудами и разработками может похвастаться этот "доктор(или все таки - знахарь?) педагогических наук?
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