ЦИК передаст мандат Алферова ректору Московского инновационного университета

Центризбирком РФ передаст вакантный депутатский мандат Жореса Алфёрова ректору Московского инновационного университета Михаилу Берулаве, говорится в постановлении ЦИК РФ.

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты(...), из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией КПРФ, Берулаве Михаилу Николаевичу", - говорится в проекте постановления ЦИК России.

Ранее на вакантное место в нижней палате претендовал Павел Грудинин, но ЦИК отказался утверждать такое решение, сославшись на то, что он не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов. Грудинин оказался владельцем офшора в Белизе, который не был указан в его депутатской декларации.

Михаил Берулава - российский педагог, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. С 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы шестого созыва. Является ректором Московского инновационного университета.