Сбербанк: рекордное число россиян экономят на продуктах питания

Число россиян вынужденных экономить на продуктах питания в первом квартале 2019 года достигло исторического рекорда, сообщает Finanz.ru со ссылкой на результаты социологического исследования "Потребительского индекса Иванова", проведенного инвестиционной "дочкой" Сбербанка - Sberbank CIB.

В ходе опроса 64% респондентов признались, что покупают товары на промоакциях, чтобы сэкономить. Это на 5 процентных пунктов выше, чем в январе-марте прошлого года.

Почти половина наших сограждан (46%) обходит сразу несколько магазинов, чтобы найти более выгодные цены на продовольствие. За год их доля подскочила на 34%.

"Респонденты стали активнее переходить на более дешевые товары, эта тенденция достигла рекордных масштабов", - отмечают аналитики.

Зарплаты населения не поспевают за продовольственной инфляцией, а реальная безработица в разы превышает официальную, следует из опроса.

Так, в первом квартале заработки у людей в среднем выросли лишь на 4,6% в номинальном выражении, тогда как продукты, по официальной оценке Росстата, подорожали на 5,8%.

Число безработных среди опрошенных составило 9,1%. Это почти вдвое больше, чем официальный показатель от Минтруда (4,9% на январь) и в 9 раз превышает регистрируемую безработицу, которая, согласно официальной оценке, впервые за всю постсоветскую историю опустилась ниже 1%.