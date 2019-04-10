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Московский листок

Экс-сотрудник ФСБ Докучаев получил шесть лет "строгача" за госизмену

Опубликовано 10.04.2019 в разделе комментариев 1

Экс-сотрудник ФСБ Докучаев получил шесть лет "строгача" за госизмену

Московский окружной военный суд в среду приговорил сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима признав его виновным в государственной измене. Также суд лишил его лишить его звания майора.

Докучаев был арестован в январе 2017 года по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай". По делу о госизмене также проходят экс-руководитель Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергей Михайлов и начальник отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. В феврале 2018 года они получили 22 и 14 лет ограничения свободы соответственно.

Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно». Как сообщил пресс-секретарь суда, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу.

Как ране сообщал Reuters, фигуранты дела передавали секретные данные американской компании Verisign и другим коммерческим организациям, которые в свою очередь передавали эти данные спецслужбам США.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Государство предало 60 миллионов людей, и путин сидит пожизненно
Арашук написал 10.04.2019 14:58
Госизмена в мирное время - не уголовное преступление.
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