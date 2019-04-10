Экс-сотрудник ФСБ Докучаев получил шесть лет "строгача" за госизмену

Московский окружной военный суд в среду приговорил сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима признав его виновным в государственной измене. Также суд лишил его лишить его звания майора.

Докучаев был арестован в январе 2017 года по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай". По делу о госизмене также проходят экс-руководитель Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергей Михайлов и начальник отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. В феврале 2018 года они получили 22 и 14 лет ограничения свободы соответственно.

Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно». Как сообщил пресс-секретарь суда, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу.

Как ране сообщал Reuters, фигуранты дела передавали секретные данные американской компании Verisign и другим коммерческим организациям, которые в свою очередь передавали эти данные спецслужбам США.