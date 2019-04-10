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Московский листок

Суд арестовал 437 млн рублей, два дома и три квартиры Абызова

Опубликовано 10.04.2019 в разделе комментариев 0

Суд арестовал 437 млн рублей, два дома и три квартиры Абызова

Басманный суд Москвы арестовал расчетные счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также два земельных участка, два жилых дома в Московской области, три квартиры, четыре комнаты и машиноместо в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Утром в среду представитель Следственного комитета заявил, что на имущество экс-министра наложен арест в связи с тем, что Абызов пытался вывести деньги с одного из счетов. Сумма арестованных активов не уточнялась.

Экс-министра по делам Открытого правительства обвиняют в создании преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил у энергетических компаний в Новосибирской области около 4 млрд рублей и вывел эти деньги за рубеж.

Абызов входит в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов России, в 2018 году журнал оценил его состояние в $600 млн.

 



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