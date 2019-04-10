В России штраф за превышение скорости могут увеличить в шесть раз

Госавтоинспекция планирует увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч с 500 до 3 тысяч рублей, а также отменить 50% льготу на оплату штрафов для тех, кто часто превышает скорость. Об этом заявил на общественных слушаниях в Госдуме замруководителя ГИБДД Олег Понарьин.

"Мы предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа. Также, по нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 км/ч", - цитирует чиновника ТАСС.

Ранее ГИБДД поддержала предложение о снижении до 10 километров в час порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф. "Конечно, поддерживаем. Это необходимо делать", - заявил глава ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников

По его словам, превышение скорости на один километр в час увеличивает риск смертельного исхода ДТП на три процента. А превышение скорости на 20 километров в час увеличивает риск летального исхода на 60 процентов.