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Московский листок

Тираж печатных СМИ уменьшился на 8-10%, но убытки им покроют за наш счет

Опубликовано 11.04.2019 в разделе комментариев 0

сми газеты тираж
Тираж печатных СМИ уменьшился на 8-10%, но убытки им покроют за наш счет

Тираж российских печатных СМИ в 2018 году уменьшился на 8-10%, а цены на печатную продукцию выросли, рассказал в среду замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. 

"Продажи СМИ в 2018 году составили порядка 2 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом, снижения по деньгам не произошло, но оно не произошло в силу того, что поднялись цены на печатную продукцию. Поэтому количество экземпляров у нас стало меньше, а денег осталось столько же. Падение по экземплярам за прошлый год в рознице оценивается примерно от 8 до 10 процентов", - сказал Волин во время парламентских слушаний в Госдуме. 

Он также отметил снижение доходов печатных СМИ на рекламном рынке - в прошедшем году пресса заработала на нем 18 млрд рублей, снижение составило 12% (и до 27% у региональных СМИ). По словам Волина, рекламный рынок в России растет, но происходит это за счет интернета и телевидения. 

На поддержку печатных СМИ из федерального и регионального бюджетов было выделено 13 млрд рублей.

"Мы понимаем, что без этих денег многие печатные СМИ не выжили и не могли бы развиваться", - сказал Волин.

***

Интересно, а вот ФОРУМу.мск никогда, никто и ничего не выделял. По логике правительства должны сдохнуть. Собственно, живем трудно, но по крайней мере имеем право сказать - кому-то нужны, раз живем без какой-либо помощи со стороны государства, более того - периодически оно напоминает нам о своем существовании разнымит трудностями. Скажем, на законах Яровой мы потеряли интексацию в новостях Яндекса, что сказалось на тираже, цитировании и, естественно, доходах от рекламы. Сильно сказалось.

Вот интересно, в правителсьтве озабочены, чтобы СМИ, нафиг никому не интересные, продолжали свое бессмысленное существование, а мы, существующие больше 20 лет вопреки - интересуем это правительство в плане как бы нам еще как-нибудь подгадить, раз уж закрыть насовсем не получается.

А может, поставим всех в равные возможности? Нет, гадить всем поровну не обязательно, но на каком основании правительство выделяет дотации СМИ? У нас есть всего две государственных газеты - "Российская" и "Парламентская". А остальным с какой стати помогать за счет бюджета?

Или помогайте всем поровну.

Потому что создание условий для неравной конкуренции - абсолютно незаконно!

Люди не хотят покупать это говно, так правителство покрывает им убытки из бюджета!

Но, разумеется, это глас вопиющего в пустыне - по-прежнему по подъездам будут валяться пачки бесплатных газет, годных только для щенков и котят. По-прежнему владельцы газет, теряющих по 10 процентов тиража в год, будут продолжать разъезжать на роскошных лимузинах и занимать дорогущие площади в центре. А мы будем последний хрен без соли доедать.

Ну и как нам после этого относиться к такому правительству? Разумеется, с уважением, граничащим с чувством тошноты...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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