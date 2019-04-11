Социализм в отдельно взятой стране возможен: отец идей чучхе доказал это

В истории человечества было много великих людей и известных деятелей, которые вписали свои имена в память потомков своими яркими свершениями, уложившимися в период исторически отведённого им времени, благородством, высокой нравственностью и проведением успешной классовой политики. Однако не очень много в Истории таких великих людей, заветы и заслуги которых и после их смерти все в полной сохранности наследуются и которые пользуются уважением и почтением так же, как это было при жизни.

Каким бы известным и великим ни был человек, после его смерти, история о нём обычно передаётся как один из исторических рассказов, вписанных в одну страницу в летописи Истории. С течением времени, конечно, всё более смутными становятся воспоминания будущих поколений об ушедших людях.

Однако с Президентом Ким Ир Сеном всё обстоит иначе.

Ким Ир Сен – заботливый отец в деле строительства социалистического государства. В первой половине прошлого века, когда Корея превратилась в японскую колонию, он в течение длительного периода вёл трудный антияпонский кровавый бой для возвращения суверенитета и освободил страну (15 августа1945 г.). Превратил Корею в подлинно народную страну, могущественное и самостоятельное государство.

Также он был политиком-великаном мирового калибра, который оказывал духовную и материальную помощь странам третьего мира в строительстве нового общества, и сделал огромный вклад в проведение мировой политики самостоятельной ориентации, прежде всего - в движение неприсоединения.

Президент Ким Ир Сен, конечно, давно ушёл из жизни (8 июля 1994 г.), но и сегодня история начатых им великих дел продолжается, все завоевания КНДР - шагают вперёд вместе с его именем.

Идеи теории чучхе, изложенной Президентом Ким Ир Сеном, наследуются и претворяются в жизнь в практике государственного строительства и государственной деятельности, труды и книги, которые написал он при жизни, читают всё новые люди, постоянно.

Вся его жизнь, можно сказать, была проникнута любовью к народу и духом самостоятельности.

Он, поклоняясь народу, как небу, до последних минут своей жизни самоотверженно трудился во имя счастья трудового народа.

В государственном строительстве и государственной деятельности всегда придерживался принципов самостоятельности, выступая против поползновений на установление господства над другими, внёс немеркнущий вклад в дело строительства нового мира, где будет осуществлена самостоятельность народов.

Сегодня в КНДР полностью выполняются прижизненные замыслы Ким Ир Сена, и его идея «Народные массы – превыше всего» является политическим идеалом, неизменно сохраняются принципы – независимости в политике, самостоятельности в экономике, самообороны в защите страны.

Президент Ким Ир Сен – вечный вождь и любимый отец для корейского народа.

В КНДР повсеместно установлены мозаичные панно с изображением Ким Ир Сена со светлой улыбкой, а на улицах стоят башни бессмертия.

С течением времени усиливаются чувства уважения к нему и тоски по нём, и все корейцы, от мала до велика, ко дню его рождения или в знаменательные даты приезжают на места, где стоит его статуя или мозаичное панно с его изображением, чтобы выразить высочайшие почести ему.

И сегодня в стране звучат песни о почтении к нему, передаются рассказы о нём и о том, каким самоотверженным был труд его при жизни, во имя страны и народа.

Его свершения навеки передаются грядущим поколениям, а места, где запечатлены следы его деятельности, сохраняются и используются как священные места, где воспоминают о нём и учатся на его примерах.

Чтобы восхвалять Президента Ким Ир Сена, внесшего выдающийся вклад в мировую политику и показавшего живой пример интернационализма, и после его кончины разные страны мира преподносят ему юбилейные ордена и медали. Ко дню его рождения художественные деятели разных стран мира приезжают для участия в торжественном художественном фестивале дружбы «Апрельская весна» международного масштаба.