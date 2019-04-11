Борьба против ханской династии Назарбаевых - это борьба за социальное и политическое освобождение

Как неоднократно предсказывало и заявляло Социалистическое Движение Казахстана – так и сбылось! Временный «технический» президент Касым-Жомарт Токаев объявил о внеочередных «выборах» президента, которые состоятся 9 июня текущего года. И это не просто смена президентов. На самом деле в стране устанавливается династическая система преемственности власти, которая означает на практике введение ханства, а именно неограниченной абсолютной монархии в интересах западных и китайских добывающих корпорации.

Обвяленные «выборы» являются фарсом, так граждане Казахстана конституционными поправками 2017-18 годов лишены права выдвигать свои кандидатуры на высший пост в стране, а таковым правом обладают лишь провластные марионеточные партии. Последняя легальная оппозиционная партия – Коммунистическая партия Казахстана, была ликвидирована по суду в 2015 году и всё политическое поле давно зачищено от организаций и деятелей, неподконтрольных власти.

Ликвидированы все независимые профсоюзы и общественные движения в стране, способные на открытое сопротивление.

Даже если новым президентом станет чиновник не из членов семьи, в любом случае он будет её доверенным представителем и действовать по прямым приказаниям Назарбаева, на деле являющимся настоящим правителем, восседающим в кресле бессменного председателя всемогущего Совета Безопасности и возглавляющим партию «Нур Отан». Его дочь Дарига Назарбаева уже возглавляет Сенат Казахстана и по нынешней Конституции может в любой момент стать президентом и без всяких выборов.



Эта смена декораций нужна не только для сохранения власти, капиталов и собственности в руках родных и близких Елбасы, но и для воцарения правящей династии Назарбаевых, то есть для установления многолетнего ханского правления в Казахстане. Любой новый президент будет лишь регентом при несовершеннолетних сыновьях Елбасы от третьего брака, призванным обеспечить им благоприятные условия и укрепить трон до их политического взросления. То есть даже в случае смерти Назарбаева, все рычаги управления страной останутся у семейной клики и придворных олигархов.



Этот спланированный переход к новой системе, списанный у османских султанов и арабских монархов, направлен на увековечивание гнета над народом страны и означает дальнейшее обогащение ханской династии и ближайших нукеров Елбасы. На деле – это военно-полицейская диктатура, которая уничтожила все гражданские и социальные права и свободы, превратив всех нас в рабов и подданных верховного хана и его отпрысков! Назарбаевская династия стояла и будет стоять на страже интересов иностранного капитала, продвигала и продвигает китайскую экспансию, перенося вредное производство и отдавая сотни тысяч гектаров казахстанской земли в руки «совместным предприятиям», являющимся прикрытием китайских корпораций, которые уничтожают наши поля, реки, озера и Каспийское море. Американские и европейские компании как не платили природную ренту, так и не будут платить, вывозя на Запад наши полезные ископаемые. Этот политический режим азиатской тирании и полицейского террора чрезвычайно выгоден как США, которые проложили транспортный маршрут своих войск в Афганистан через нашу территорию, и Европейскому Союзу, подписавшему с Казахстаном соглашение об экономическом сотрудничестве и партнерстве, так и Китаю, который уже владеет 30% доли в нефтяном секторе и предоставил невозвратные кредиты на сумму более 20-ти миллиардов долларов. Дальнейшее правление Назарбаевых означает для рабочего класса и молодежи беспросветное существование и сверхэксплуатацию на шахтах, рудниках, нефтяных и газовых месторождениях, на заводах, фабриках и на полях, принадлежащих иностранным хозяевам, членам семьи и приближенным олигархам. Миллионы самозанятых и безработных никогда не смогут выкарабкаться из нищеты и будут обречены на дальнейшую социальную деградацию. Приватизация ВУЗов, школ и больниц отсечет основную часть населения от достойного образования и здравоохранения. Монархия уже нуждается в своих молодчиках, для чего сейчас государство и вдалбливает в умы учащейся молодежи националистическую идеологию и ценности, связанные со святостью верховного вождя. Ханство будет и дальше информационно, культурно и политически изолировать общество по примеру правления Ислама Каримова, для чего и потребовалось введение латиницы, установление тотального контроля над интернетом и уничтожение независимых СМИ. Единственное, что остается у рабочих, трудящихся и народных масс – это борьба за коренные социально-экономические и политические изменения, а также создание своих организаций, движений с целью выстраивания самостоятельной классовой политики и проведения забастовок, митингов и акций протеста. Это означает, что мы не должны сейчас попасть в ловушку буржуазных олигархических сил в лице ДВК и банкира Аблязова или националистических объединений, которые при финансовой поддержке властей расцветают по всей стране. Мы должны бороться не просто за «парламентскую республику» и формальное равноправие, а за полный слом всей социально-экономической системы угнетения и грабежа, который подразумевает: 1. Немедленную национализацию всей добывающей и крупной промышленности страны под контролем трудовых коллективов; 2. Пересмотр и отмену всех контактов по недропользованию с западными и китайскими корпорациями, засекреченных, кабальных и заключённых Назарбаевым за спиной народа; 3. Национализацию всей земли; 4. Национализацию капиталов и собственности правящей династии и придворных олигархов. Опыт и пример «буржуазно-демократических революций», а по сути переворотов, показывал и показывает, что, когда у восставших народных масс нет своей самостоятельной политической партии и движений, то вместо прежних диктаторов приходят к власти другие олигархические и финансово-промышленные группы. Поэтому мы не должны допустить прихода вместо одного Назарбаева другого «Бонапарта», то есть вместо тирана установления власти банкира. Тем более мы должны поставить заслон придворным националистам, которых подпитывают деньгами из акорды. Реальной демократии, не на словах, а на деле можно добиться только тогда, когда все рычаги экономики и власти будут в руках народных масс, а не «прозревших» чиновников, красноречивых олигархов, «переходных» и «временных» правительств. Но без своей организации в лице рабочей партии и разветвлённой сети организаций и групп, без низового фронта социальных, профсоюзных, молодежных и экологических активистов, этого добиться невозможно. Поэтому главным лозунгом политического момента становится требование самоорганизации снизу в свои инициативные группы на предприятиях и учреждениях, в негласные профсоюзы, пусть даже и незарегистрированные, социальные движения и коалиции для противостояния росту коммунальных тарифов и реформ, комитеты поддержки борьбы многодетных матерей и других угнетенных групп, различные местные союзы и экологические объединения. Все они должны выставлять свои социальные, экономические, гражданские требования к властям и работодателям, организовывать различные кампании и готовить негласно «стихийные» митинги и такие же «стихийные» забастовки. Опыт нефтяников Западного Казахстана, шахтеров Караганды и горняков Жезказгана показывает, что без всяких официальных профсоюзов можно организовывать и проводить «стихийные» забастовки, которые парализуют работу иностранных корпораций. Подобная форма коллективных действий, наиболее эффективная и дает возможность избежать серьезных репрессий, а при успешном проведении крупных акций может создать условия для формирования координационных советов и комитетов действия, призванных объединить бастующих с местными жителями. Такой опыт поддержки местным населением бастующих нефтяников в Жанаозене и Актау, а также шахтеров в Шахтинске и Темиртау уже имеется и важно, чтобы из предприятий, забоев и промыслов протесты перетекли в виде митингов на площади и улицы городов. Имея единую программу действий, политическую платформу и выработанную тактику, при идеологическом направлении, такое массовое движение вполне может достичь успеха и превратиться в реальную политическую силу. Надвигающаяся экологическая катастрофа по вине китайских и западных компаний и передача сотен тысяч гектаров «совместным предприятиям» из КНР также должны стать мобилизующим фактором, способным консолидировать и поднимать новых граждан на борьбу. Таким образом борьба против ханской династии Назарбаевых – это борьба за социальное и политическое освобождение, за обеспечение достойного будущего новым поколениям, за сохранение целостности страны!