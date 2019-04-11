Вырубка китайцами томских лесов замечена, наконец, Чайкой

В Томской области незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду на 49 лет китайской компании, сообщил 10 апреля генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в Совете Федерации, передал ТАСС. "Вместе с тем при содействии должностных лиц лесопользователи зачастую незаконно получают лесные участки на длительный срок по минимальной ставке арендной платы. Вопиющий факт установлен в ходе выезда комиссии Генеральной прокуратуры в Томскую область, где в целях заготовки древесины 177 тысяч гектаров леса передано китайскому предприятию в аренду на 49 лет", – сказал Чайка.

В ходе проверки выявлено множество нарушений. Например, искусственно ограничено число участников аукционов, не проведены таксация и лесоустройство, из-за чего неправомерно определена стоимость пользования лесами. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Также за злоупотребления должностными полномочиями привлечен к уголовной ответственности начальник областного департамента лесного хозяйства.

"В судебном порядке поставлен вопрос о признании договоров аренды недействительными, установлен запрет иностранной фирме использовать лесные ресурсы", – отметил генпрокурор.

1 апреля глава Томской области Сергей Жвачкин заявил, что в лесной отрасли региона "нет бардака", но "непорядок есть". Ранее его критиковали за продажу леса китайцам, а в феврале начальника департамента лесного хозяйства региона Михаила Малькевича заподозрили в коррупции.

Томская природоохранная прокуратура нашла у лесозаготовителей региона долги за аренду лесных участков на сумму 11 млн рублей. По итогам 2018 года заготовка древесины выросла на 24% и составила 6,3 млн кубометров. Экспорт леса увеличился на 53% – до 1,33 млн кубометров. Больше всего лес из Томской области вывозится в Узбекистан и Китай.

Напомним, в журналистском расследовании Павла Пашкова прошлым летом выяснилось именно это. Однако олигархическому государству понадобился почти уже год (с июня если отсчитывать, когда публикация Пашкова попала в Сеть), чтобы расследовать лишь один из случаев такого наглого транжирства национального богатства.

По результатам общественной проверки Сибири, в рамках экспедиции «Русская тайга», могу твердо сказать, что практически весь лесной бизнес в западной и восточной Сибири принадлежит не только китайским инвесторам, но и напрямую китайским бизнесменам. Я провел плотную работу над обращениями от местных жителей (преимущественно Иркутская область и Красноярский край) и в плотной работе со своей командой (участниками экспедиции «Русская тайга») мы достали не только прямые доказательства того, что китайские бизнесмены используют Сибирь в качестве сырьевого придатка КНР, но и огромные нарушения в лесном хозяйстве регионов.

В России есть три региона, которые действительно некогда были богаты лесами. Это Томская область, Красноярский край и Иркутская область. В данных регионах десятилетиями шла вырубка лесов, но пока это происходило с «нашей руки», леса восстанавливались и объемы вырубок не превышали критических рубежей.

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