Определен размер нищеты будущего

По данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

По регионам размер "достойной жизни" несколько разнится. В Москве это около 100 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону средняя заработная плата составляет около 34,8 тыс. рублей, так что "достойная зарплата" получается в районе 50−55 тысяч.

***

В свое время Шура Балаганов тоже назвал сумму, необходимую ему для счастья.

– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все.

– Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

– Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

***

Совершенно не смешная ситуация, однако.

Длительная нищета, а жизнь на средний доход в России - это и есть нищенское существование, потому что на 30 тысяч рублей полноценно прожить нельзя ни в Ростове, ни в Чите, формирует у человека такую систему запросов, что даже при росте благосостояния они остаются весьма скудными.

Этого никто особенно не понимает, что сугубо материальные, рутинные запросы влияют на образ будущего самым непосредственным образом. То есть в глазах большинства, которому и предстоит это будущее строить, его образ - это усиленная лагерная пайка и скудный набор немудрящих увеселений.

Не случайно на смену научной фантастике середины ХХ века сейчас пришел мир фэнтези - не будучи в состоянии даже сформировать запрос на образ реального будущего, средний человек уходит в мир принципиально нереализуемого. Его повседневные запросы скудны, но мозг рассчитан на большее, и он естественно заполняет свободное пространство суррогатом, который не стоит ему совершенно ничего. Но и не ведет никуда.

***

Это все, что следует знать и понимать о нашем будущем.

А.Б.